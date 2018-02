Národ dízlov alebo oslov? Médiá to osolili automobilkám i politikom

Téma verdiktu, po ktorom už tento rok v niektorých mestách prídu čiastočné zákazy jazdy starších dízlov, dominuje všetkým popredným denníkom. „Prejazd zakázaný,“ píše na titulnej strane denník Süddeutsche Zeitung. Bulvárny denník Bild zase volí v nadpise slovnú hračku, ktorá sa dá vyložiť dvojakým spôsobom: buď tak, že Nemecko je krajinou dízlov, alebo oslov. Zodpovednosť za súčasnú situáciu, ktorá môže dopadnúť na milióny vodičov, komentáre najčastejšie hľadajú u vlády a automobiliek.

Dízel alebo osol? Slovná hračka na webe aj na titulke nemeckého denníka Bild. Autor: Bild.de

„Silne to zapácha. Nielen v nemeckých mestách, ale predovšetkým v ústredí koncernov vo Wolfsburgu, Ingolstadte a Sindelfingene,“ píše denník Rhein Neckar Zeitung v narážke na centrály Volkswagenu, Audi a Mercedesu. „Pretože odtiaľ bossovia po celé roky nechali z pásu schádzať údajne čisté osobné naftové autá, ktorá v skutočnosti ovzdušie zamorujú,“ uvádza denník s tým, že teraz ale za obrovský škandál ručia majitelia áut, ktoré už nemajú žiadnu cenu.

„Primerané je, nechať za dovybavenie dízlových vozidiel platiť výrobcov,“ myslí si denník Tagesspiegel, ktorý naráža na úvahy vybaviť staršie autá novými katalyzátormi tak, aby ich zákazy jazdy nepostihli. „Stálo by to dobrých 12 miliárd eur. Kedy, keď nie teraz, sú koncerny v hospodárskej situácii, ktorá im umožní tieto náklady znášať? Koniec koncov to spôsobili – so silnou podporou zákonodarcu, ktorý vytvoril právne šedé zóny, ktoré firmy za pomoci všemožných technických trikov využili,“ tvrdí denník.

Vláda podľa neho teraz musí zaviesť modrú plaketu, ktorá po celom Nemecku ľahko umožní rozlišovať čistejšie a špinavšie dízle. Takýto krok podporujú aj ďalšie denníky, vrátane Rheinische Post, podľa ktorého inak hrozí, že spolkovú republiku zaplaví mnoho rôznych nesúrodých lokálnych opatrení.

Denník Sächsische Zeitung je zase presvedčený, že by politika konečne mala začať postupovať tvrdšie voči automobilovému priemyslu, za ktorého chyby zatiaľ platili len spotrebitelia. V tomto ohľade povedie podľa denníka aj terajšie rozhodnutie súdu – aj keď je pochopiteľné – k nespravodlivosti. „Kto si v uplynulých rokoch kúpil drahé auto, urobil tak v pevnom presvedčení, že tento výrobok spĺňa všetky právne predpisy a bude zákonodarcom úplne a dlhodobo akceptovaný. Tento záväzný prísľub naraz neplatí,“ píše denník.

Aj Stuttgarter Zeitung považuje majiteľov áut za najviac postihnutých zákazom jazdy, aj keď so súčasným škandálom majú najmenej čo spoločné. Podľa denníka sa treba snažiť tomu zabrániť.