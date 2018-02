Vlaky na Považí zrýchlia a prestanú triasť

Na zmodernizovanej trati stáli v utorok pri sebe dva vlaky. Jeden parný rušeň z roku 1848, ktorý na svoju dobu jazdil mimoriadne slušnou až stokilometrovou rýchlosťou a druhý najnovší tohtoročný rušeň Siemens Vectron, ktorý je schopný dosiahnuť rýchlosť až dvesto kilometrov za hodinu.

„Tento vlak je momentálne najmodernejší na Slovensku, bude chodiť rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu. Som rád, že sa odovzdal zas jeden kúsok trate, je to modernejšie, rýchlejšie a v tomto trende by sme chceli pokračovať ďalej, pretože teraz sme len v Žiline, ale Košice sú ešte ďaleko a ďalšie kroky by mali viesť smerom na východ, aby sme to mohli prepojiť,“ povedal minister dopravy Arpád Érsék s tým, že dúfa, že vlaková doprava prerastie automobilovú.

Kedy však bude môcť vlak jazdiť stošesťdesiatkou z Bratislavy až do Košíc, minister povedať nechcel, pretože sa obáva, že ak vysloví nejaký časový horizont, vráti sa mu to ako bumerang. Už pár kilometrov za Bytčou v Hornom Hričove súčasný starosta odmieta prevziať obchvat nad železnicou, čo môže tiež skomplikovať modernizáciu. „Bola to investícia, ktorú požadovala obec, a budeme sa snažiť dohodnúť s obcou, aby si ju prevzala,“ povedal generálny riaditeľ Železníc SR Martin Erdössy.

Modernizácia úseku Považská Teplá – Žilina je financovaná z dvoch operačných programov. „Vzniklo tu šesť nových železničných mostov, deväť rekonštruovaných železničných mostov, niekoľko podchodov a lávok pre peších,“ uviedol Erdössy. Podľa neho je budovanie železničnej infraštruktúry mimoriadne náročné na technológie aj prepracovanosť či súlad, kontrolu v každej fáze a bezchybný výsledok.

Šéf Železničnej spoločnosti Slovensko Filip Hlubocký vraví, že začiatkom marca sa chystá zmena grafikonu a po tejto zmene bude osem nových rýchlikov premávať práve medzi Bratislavou a Žilinou. „To považujeme za veľmi výrazný a pozitívny posun pre cestujúcich,“ povedal Hlubocký. Doplnil, že aj keď najnovšie otvorený úsek prinesie úsporu asi len dve minúty času, po dokončení celého úseku Bratislava – Žilina to bude takmer 16 minút. Na to si však treba počkať zatiaľ predbežne do roku 2020.

„Železničná doprava je pohodlná, ekologická a preto si určite zaslúži podporu. Tento projekt má aj veľký medzinárodný význam, pretože ide o jeden z kľúčových dopravných koridorov Európskej únie,“ zhodnotil politický tajomník Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Alexander Živný.

Realizáciou modernizácie železničnej trate v úseku Považská Teplá – Žilina vznikol ucelený úsek trate, ktorý nadväzuje na predchádzajúce zmodernizované úseky od Bratislavy. Účelom modernizácie je podľa hovorkyne ŽSR Martiny Pavlíkovej umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov.

Počas celej prestavby bola železničná trať v prevádzke pre nákladnú aj osobnú dopravu. Celková dĺžka posledného zmodernizovaného úseku je 22,7 kilometra. Pribudlo šesť nových železničných mostov, päť nových cestných mostov, deväť starých železničných mostov prešlo rekonštrukciou, vznikla jedna lávka pre peších, päť podchodov pre cestujúcich, 33 nových aj upravených priepustov a štyri podchody pre verejnosť.

Zaasfaltovala sa plocha 85 811 štvorcových metrov, minulo sa 1 522 štvorcových metrov cestných panelov a 14 190 štvorcových metrov zámkovej dlažby. Vznikli protihlukové steny v celkovej dĺžke 12 813 metrov a zlikvidovalo sa 742 992 ton odpadu a vyše 17-tisíc ton nebezpečného odpadu.