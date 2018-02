Štát pripravuje ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Od začiatku budúceho roka by sa malo na Slovensku zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia by mala vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom prvýkrát by sa tak malo stať v roku 2020 za rok 2019. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do pripomienkového konania predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí.