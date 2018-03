Firmy sa bijú o ľudí

Ľudia sa dnes neboja opustiť miesto aj vtedy, keď sa cítia byť vyhorení, pritom nové ešte nemajú. Dôležitá začala byť aj značka firmy, pre ktorú pracujú, a vnímajú tiež atmosféru na pracovisku – je pre nich dôležité, aký je šéf alebo šéfka. Rovnako prikladajú význam priestorom, v ktorých pracujú, dostupnosti hromadnej dopravy a zaujíma ich, samozrejme, plat a rôzne poistenia. Pre mladých je podstatná aj dovolenka navyše.

Hodinová mzda 4,60 eura, mesačný bonus vo výške 20 percent, obedy len za jedno euro. Takto láka na prácu v Amazone personálna agentúra Adecco. Aj jej stánok je na bratislavskom výstavisku Incheba Expo.

Svojou atraktivitou zlákal zase stánok Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Moniku Slezákovú zo Senca. Na veľtrh prišla, aby vybrala školu a zamestnanie pre svojho syna. Je ešte len siedmak na základnej škole, ale mama už myslí na budúcnosť. „Syn bude končiť školu a železnica sa nám pozdáva, vlaky budú chodiť stále,“ vraví. „Bavia ho motorčeky, elektro, zapájanie káblikov.

Skúša všeličo. Železnice ponúkajú aj elektrotechniku a majú systém duálneho vzdelávania, teda chlapec by sa mohol učiť a zároveň si hneď aj niečo zarobiť. A keď už ako mladý vidí, že má za prácu nejakú odmenu a že je nejaká perspektíva, je to lepšie,“ uvažuje a berie si katalógy s ponukami, ktoré sa chystá preštudovať.

„Železnice Slovenskej republiky ako tradičný zamestnávateľ hľadajú ľudí najmä do prevádzkových profesií. Sú to profesie v sekcii riadenia dopravy ako výpravca, signalista, výhybkár alebo potom v infraštruktúre, kde hľadáme traťových robotníkov, návesných majstrov či elektromontérov a elektrotechnikov,“ hovorí Mário Oleš, riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov na Generálnom riaditeľstve ŽSR. „Máme aj profesiu rušňovodič, ale v kombinácii s výkonom nejakej inej profesie, ako je napríklad elektromontér alebo traťový strojník,“ vysvetľuje.

Usilujú sa obsadiť pozície, na ktoré dnes trh práce neponúka dosť ľudí, za čo môže podľa Oleša najmä systém odborného vzdelávania. Ten sa práve pokúšajú reštartovať. „Pre tento rok sme sa snažili aj mzdovo posilniť spomínané pozície, takže sme sami zvedaví na výsledok,“ vraví riaditeľ.

Hlavne, aby ma to bavilo

V niektorých profesiách je navýšenie významné, pokiaľ ide o elektrotechnikov alebo riadenie dopravy, na platoch pridali napríklad výpravcom. ŽSR dokopy naliali do týchto profesií okolo 11 miliónov eur navyše, ktoré by mali zamestnanci na mzdách pocítiť. Navýšenie sa týka základných tarifných miezd. Práve tie by mali zamestnávatelia od mája povinne v inzerátoch zverejňovať.

Ponúkaný plat sme síce nenašli pri všetkých ponukách železníc na internete, ale napríklad na pozíciu rušňovodič – traťový strojník uvádzajú v inzeráte základný plat 900 až 950 eur brutto, plus ostatné zložky mzdy a benefity, a k tomu príplatok 200 eur na dochádzku, ak je zamestnanie vzdialené 150 a viac kilometrov od miesta trvalého bydliska.

So žiakmi zo Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím z Bratislavy na Mokrohájskej prišla na veľtrh učiteľka Zuzana Jakubová. „Vybrala som si také typy žiakov, ktorí by mohli robiť aj nejakú manuálnu prácu,“ povedala. Niektorí z nich už pracujú ako brigádnici.

Michal z Nového Mesta nad Váhom má 21 rokov a na veľtrh prišiel s otcom. Skončil strojársku priemyslovku a na výstavisku sa len rozhliadal, nevedel presne, čo hľadá, no možno by rád pracoval v oblasti cestovného ruchu. „Ale dozvedel som sa, že takýchto ponúk tu veľa nie je,“ vraví. Chcel by robiť delegáta a o plate nijakú predstavu nemá. „Hlavne, aby ma to bavilo,“ to je jeho kritérium. Otec mu však našepkáva: „Vyše tisícky čistého chceš, nie?“

Ani 21-ročný Jakub z Bratislavy nemá o plate predstavu. Vie len, že by chcel pracovať v oblasti IT technológií. „Uvidím,“ vraví. Možno by sa mohol zastaviť na kurzoch, na ktoré láka letáčik – do ruky mi ho strčili slečny, vyzývajúce ma navštíviť IT zónu a naučiť sa programovať. Iné slečny ma však hneď pri vchode zastavia s upozornením, že „toto je skôr pre mladučkých“ a tu by som si asi prácu nenašla.

Prácu hľadali aj starší

Napriek tomu sa na veľtrhu vyskytujú aj ľudia okolo päťdesiatky. Katarína z Bratislavy má 57 rokov a na veľtrhu sa zaujíma o prácu recepčnej. „Áno, hľadám prácu a v takomto veku je to už ťažšie. Chcela by som byť recepčná, ale nie v zariadení hotelového typu, pretože tam sú nároky vyššie a ja nemám potrebné počítačové ani jazykové znalosti,“ vraví Katarína.

Priala by si zarábať minimálne 500 eur v čistom. Karol z Bratislavy má 49 rokov a pristavil sa pri stánku spoločnosti Autocentrum AAA Auto. Zaujala ho tu práca interného audítora. „Hľadám si nejakú inú robotu, lebo teraz robím troška náročnejšiu prácu a vzhľadom na svoj vek nevládzem. Chcem robiť niečo ľahšie. Možno aj kreatívnejšie,“ povedal. Jeho predstava o plate je 1 300 až 1 500 eur hrubého.

V Inchebe úradovali aj úrady práce. Ten bratislavský má na veľtrhu svoj stánok a stál pred ním dlhý rad. Nezamestnaní si prišli po pečiatku na potvrdenie, že si tu hľadali prácu. V rade stála aj Monika z Bratislavy (38). „Keď človek sám nechce, tak si prácu nenájde,“ myslí si a dodáva, že „veľtrh je fajn.“ Láka ju podvojné účtovníctvo a v hrubom by chcela zarábať minimálne 1 400 eur. „Navštevujem ešte vysokú školu a keď to niekomu poviem, tak ma neprijme, že až po štátniciach. Museli by mi totiž dávať voľno na skúšky,“ vysvetľuje.

Jarmila Špačková z Beckova lákala ľudí pracovať do Tesca. "Hľadáme predavačky, účtovníčky, ľudí do pokladnice. Podľa toho, v akom kraji. Plat už je aj na našich letáčikoch,“ ukazuje. Napríklad skladník v distribučnom centre v Beckove dostane základný nástupný plat 745 eur, po pol roku môže zarobiť 790 eur, ale po získaní 20-percentného produktívneho bonusu si mzdu zvýši až na 948 eur. K tomu mu ponúkajú príplatky za víkendy, sviatky a noc. Ikea teraz hľadá ľudí najmä do Bistra. „A tiež predavačov a na služby zákazníkom,“ povedala Silvia Bodnárová z personálneho oddelenia.

Najťažšie si dnes prácu nájdu ľudia v humanitnej oblasti, napríklad s filozofickým vzdelaním či v oblasti kultúry. Tu je ponúk málo. Ak však dobre ovládajú jazyky, uplatnia sa aj inde. Ľudia s vysokou školou môžu nájsť prácu napríklad v shared services centrách veľkých firiem ako IBM – robia servis pre celú Európu. Účtovacie centrá koncentrujú účtovníkov, ktoré poskytujú služby pre celý svet.