Únia a Japonsko chcú uzavrieť dohodu o voľnom obchode ešte pred brexitom

Európska únia (EÚ) a Japonsko sa snažia urýchliť plánovanú dohodu o voľnom obchode, aby zabezpečili, že vstúpi do platnosti na začiatku roka 2019. Ideálne predtým, ako Británia opustí EÚ. Uviedli to v stredu hlavní vyjednávači oboch strán.

Japonský veľvyslanec pre medzinárodné hospodárske záležitosti Joiči Suzuki povedal, že dohoda, ktorú minulý rok odsúhlasili vyjednávači, bude pravdepodobne predložená japonskému parlamentu v druhej polovici roka 2018, čo umožní ratifikáciu do konca roka.

„Je veľmi dôležité, aby vstúpila do platnosti pred koncom marca 2019,“ povedal na konferencii think-tanke CEPS v Bruseli v súvislosti s dátumom, keď má Británia opustiť EÚ.

Ak by dohoda vstúpila do platnosti pred brexitom, mohla by sa automaticky uplatňovať na Britániu počas prechodného obdobia (po dobu približne dvoch rokov). V opačnom prípade to tak byť nemusí.

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová v utorok povedala, že lídri EÚ a Japonska by mohli podpísať dohodu už v lete.

Hlavný vyjednávač EÚ s Japonskom Mauro Petriccione dodal, že Európska komisia odstránila všetky prekážky, aby zabezpečila podpis v lete.

„Znížili sme všetky administratívne blokády a využívali všetky zdroje,“ povedal.

Dohoda sa ešte musí preložiť do všetkých jazykov EÚ. Petriccione uviedol, že prekladatelia dostali len dva mesiace, aby to urobili, pričom bežne na to majú sedem až osem mesiacov.

Tento proces je oveľa rýchlejší, ako je tomu v bežných prípadoch. Japonsko podrobne sleduje vývoj okolo brexitu a budúce vzťahy medzi Britániou a EÚ, pretože viaceré japonské automobilky dodávajú na európsky trh autá vyrobené v britských závodoch a spoliehajú sa na voľný a bezcolný obchod medzi Britániou a kontinentom.

Podľa Suzukiho, ak by dohoda medzi EÚ a Japonskom platila už počas prechodného obdobia, Japonsko by získalo viac času na dosiahnutie samostatnej obchodnej dohody s Britániou.

V EÚ však bude rýchlosť realizácie dohody závisieť od rýchlosti diskusie a následného schválenia zmluvy v 28 členských štátov EÚ a Európskeho parlamentu.