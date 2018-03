Klienti cestoviek budú viac chránení

Nový zákon o niečo sťaží podnikanie cestovným agentúram, ale viac ochráni ich klientov. Zatiaľ ho schválila vláda. Ak prejde aj v parlamente, podnikatelia v oblasti cestovného ruchu by sa ním mali riadiť od januára budúceho roku.

Služby v cestovnom ruchu doteraz upravoval zákon z roku 2001, ktorý už nevyhovoval. Nový zákon má odstrániť nejasnosti a medzery, a navyše previesť do nášho právneho systému európsku smernicu o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách z roku 2015. Filozofiou Európskej únie je v prvom rade ochrana spotrebiteľa, a to sa odráža v návrhu zákona.

Majitelia cestovných kancelárií nie sú pripravovanou zmenou legislatívy práve nadšení, ale berú ju na vedomie a pripravia sa na ňu. „Veľa pozitív tam pre nás nevidím,“ vraví prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Stanislav Macko, no uznáva, že zvýšená ochrana spotrebiteľa môže urobiť cestovné služby pre spotrebiteľa príťažlivejšími.

Dôležitá definícia spojenej služby

Zákon zavádza nový inštitút, ktorým sú „spojené cestovné služby“. Podľa zákona sa nimi rozumie kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu . „Dovolím si povedať, že takmer všetci kolegovia v rámci EÚ majú s aplikáciou tohto inštitútu problémy. Ako každá novinka, aj táto si vyžiada nové povinnosti, na ktoré sa budeme musieť pripraviť,“ vraví Macko. Vysvetľuje, že dve spojené cestovné služby nemôžu tvoriť zájazd, na ten sa vzťahujú osobitné ustanovenia.

"To musí byť osobitne pripravené, ponúkané, režim zájazdu je prísnejší. Aj keď pojmovo sa to stretáva – zájazdom je takisto kombinácia dvoch rôznych služieb, ale svojím charakterom je to niečo iné. Dve spojené cestovné služby ešte netvoria zájazd,“ vysvetľuje Macko. Pri poskytovaní spojených cestovných služieb ich poskytovatelia uzatvárajú samostatné zmluvy s rôznymi spoločnosťami a záujemcovi ich sprostredkúvajú počas jednej návštevy predajného miesta. Zmluvy teda uzavrie cestovná kancelária v prospech klienta, ktorému služby predáva.

Možné je mierne zdraženie služieb

Nová úprava by mala priniesť aj väčšiu ochranu klienta pre prípad úpadku cestovky. Pôvodne podľa zákona z roku 2001 to bolo poistenie do výšky 30 percent z predaja zájazdov. „Po pár rokoch, keďže sme nemali úpadky, sme rezort presvedčili, aby to znížil na 25 percent.

Nový zákon nám opäť ukladá povinnosť poistiť sa najmenej na 30 percent tržieb zájazdov a spojených cestovných služieb. Teda aj spojených služieb, pretože cestovná kancelária môže mať aj iné aktivity, zákon jej to dovoľuje. A tieto tržby sa teraz do poistnej sumy nepočítajú,“ vraví Macko. Neočakáva však, že by to dramaticky zvýšilo cenu zájazdov. „Zvýšenie poistenia o 5 percent môže predstavovať v konečnej podobe poistenie jedného klienta na jeden deň povedzme 5 eur. Takže cenu to zvýši o jednu pätinu, to znamená povedzme o jedno euro,“ vraví Macko.

Hoci má byť nový zákon k podnikaniu v cestovnom ruchu prísnejší, Macko si nemyslí, že by mal odrovnať z trhu niektoré cestovné kancelárie. „Ale cestovné agentúry, ktoré doteraz poskytovali spojené cestovné služby – aj keď sa to tak nevolalo, ale predávali kombinácie, to znamená predávali letenku, ktorú zabezpečili v leteckej spoločnosti, predali ubytovanie, ktorý zabezpečili priamo od hotela, zabezpečili požičanie auta, ktoré objednali od ďalšieho dodávateľa, čiže skombinovali troch dodávateľov služieb – tak ak toto bude chcieť cestovná agentúra poskytovať, bude sa musieť transformovať na cestovnú kanceláriu a bude sa musieť poistiť,“ vraví Macko.

Zákon podrobnejšie upravuje povinnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr už vo fáze informovania o zájazde, teda ešte pred podpísaním zmluvy s cestovnou kanceláriou, pri samotnom nástupe na zájazd a počas neho až do ukončenia po návrat. Novou je tiež povinná starostlivosť o cestovateľov pri neodvrátiteľných a mimoriadnych okolnostiach, presnejšie je upravená aj náhrada škody.

Ochrana aj pri online nákupoch

Podľa Ľudmily Masarikovej z cestovnej kancelárie Satur Travel navrhovaný zákon reaguje na dnešný trend nákupu cestovných služieb on-line, cez rôzne sprostredkovateľské portály, kde dnes klienti nie sú nijako chránení pred insolventnosťou sprostredkovateľov služieb. „Spojené cestovné služby sú značne komplikovaný inštitút, ktorý zaviedla nová európska smernica a v zásade ide o zahrnutie pod ochranu aj v prípade, keď si napríklad klient na nejakej stránke kúpi letenku a zároveň sa mu potom ponúkne možnosť zakúpiť si ubytovanie alebo prenájom auta či nejaká iná doplnková služba a on si túto službu do 24 hodín zakúpi,“ vysvetľuje Masariková.

Cestovné kancelárie budú podľa nej aj naďalej môcť kombinovať cestovné služby a ako jediný subjekt legálne zabezpečovať aj spojené cestovné služby. „Len budú musieť navýšiť ochranu pre prípad svojho úpadku aj o predpokladaný objem tržieb za tieto spojené cestovné služby, ak bude peniaze od klientov vyberať sama, a následne ich platiť tým subjektom, ktorí už samotné služby potom poskytnú,“ vraví Masariková.

Nazdáva sa, že nová právna úprava by mala pomôcť zbaviť sa na trhu subjektov, ktoré dnes vystupujú ako „rôzni sprostredkovatelia a cez rôzne stránky predávajú rôzne cestovné služby, bez splnenia si ďalších povinností, kde klienti nemajú žiadnu ochranu svojich peňazí, ak ich zaplatia na účet takýchto subjektov“.

Zatiaľ podľa nej nie je možné reálne posúdiť, či navrhované zvýšenie minimálnej poistnej sumy zvýši zásadne aj náklady cestovnej kancelárie, pretože nové poistné podmienky ešte nie sú známe. Pripomína, že nový zákon by mal zaviesť aj sprísnené informačné povinnosti voči klientom a presné takzvané informačné formuláre, ktoré by mali klienti dostávať pri uzatváraní zmlúv v závislosti od toho, či si kupujú zájazd, spojené cestovné služby alebo iné služby. Spolu s formulárom získajú aj informácie o rozsahu ochrany svojich peňazí a zodpovednosti za riadne poskytnutie služieb.