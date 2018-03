Zákazy naftových áut zmenia celý trh

Autá spaľujúce naftu sa tak už čoskoro môžu stať nežiaducimi v mestách s miliónmi obyvateľov. Európska únia ešte pred niekoľkými rokmi propagovala vznetové motory ako ekologickejšiu alternatívu k benzínovým agregátom, keďže produkujú menej emisií oxidu uhličitého. Trh s jazdenými autami tak môžu zaplaviť naftové „jazdenky“, ktoré ich cenu stlačia smerom nadol.

"V uplynulom roku sme zaznamenali mierny pokles cien naftových vozidiel, zatiaľ čo ceny benzínových motorov stúpali. Rozhodnutie nemeckého spolkového správneho súdu automaticky neznamená zákazy jazdy pre vznetové automobily – zvyšuje sa však tlak na cenu. To bude mať vplyv na hodnotu vozidiel so vznetovými motormi ako takými a predajcovia budú musieť nájsť kupujúceho. Problém nafty bude prevládať, kým politici a úradníci nepredstavia dlhodobé a komplexné riešenia vzhľadom na budúcnosť nafty. A to je to, čo občania môžu a mali by požadovať,“ povedal Sebastian Lorenz, viceprezident jedného z najväčších internetových autobazárov v Európe AutoScout24.

Environmentálni aktivisti stoja pred budovou spolkového správneho súdu v Lipsku. Nemecké mestá budú môcť zakázať pohyb starším dieselovým vozidlám v určitých oblastiach. Rozhodol o tom spolkový správny súd v Lipsku. Mestá Stuttgart a Düsseldorf by mohli zákonne zakázať pohyb starších a ekologicky nevyhovujúcich vozidiel v najviac znečistených oblastiach. Autor: TASR/AP, Jens Meyer

Podľa jeho slov zákazy budú postihovať najmä väčšie mestá, ktoré majú problémy so znečistením ovzdušia. Ľudia žijúci na vidieku by mohli ťažiť z klesajúcich cien. "V týchto regiónoch môže byť naftový automobil stále výhodný, pretože dieselová technológia aj naďalej ponúka niektoré výhody pre vodičov jazdiacich na dlhšie vzdialenosti,“ uviedol Lorenz.

Zákazy v Nemecku a iných krajinách západnej Európy môžu mať dosahy aj na ceny automobilov na Slovensku. Slovenské mestá zatiaľ nepristúpili ani k vytváraniu nízkoemisných zón, ktoré povoľujú vjazd len vozidlám spĺňajúcim určitú emisnú normu. Naftové autá sú aj naďalej pre nižšiu spotrebu a lacnejšie palivo pre určitý druh vodičov výhodnejšou voľbou. Individuálny dovoz lacnejších jazdených áut z Nemecka zníži ceny aj v slovenských autobazároch. Podľa spoločnosti AAA AUTO bolo v januári každé tretie jazdené vozidlo ponúkané na predaj z dovozu.

Podľa portálu Autobazar.sk bolo v minulom roku až 62,6 percenta zo všetkých predaných jazdených áut poháňaných naftovým motorom. V posledných troch rokoch však ich predaje stále klesajú. Povesť naftových áut utrpela najmä po prevalení škandálu Dieselgate v septembri 2015. Americká agentúra na ochranu životného prostredia EPA odhalila, že nemecký koncern Volkswagen používal sporný softvér na manipuláciu s emisnými testami.

Celosvetovo bolo softvérom vybavených 11 miliónov automobilov s naftovými motormi plniacimi emisnú normu Euro 5. Pohonné jednotky až 40-násobne prekračovali povolené hodnoty emisií oxidov dusíka. Problémy s emisiami mali aj iné automobilky, čo viedlo k dočasnému uvoľneniu emisných limitov zo strany Európskej únie. Rovnako od septembra minulého roku je v platnosti nový testovací emisný cyklus, ktorý viac zohľadňuje podmienky v reálnej premávke.

Aj napriek tomu viaceré mestá začali nahlas hovoriť o zákaze naftových áut. Veľká Británia chce zakázať všetky autá so spaľovacími motormi od roku 2040. Čistenie výfukových plynov najmä v prípade naftových motorov je pre automobilky čoraz nákladnejšie. Najmodernejšie pohonné jednotky sú vybavené napríklad recirkuláciou výfukových plynov, filtrom pevných častíc alebo vstrekovaním močoviny do výfukového potrubia.

Automobilky začínajú obmedzovať naftové motory aj v prípade nových áut. Koncern Fiat Chrysler chce kvôli zvyšujúcim sa nákladom a sprísňujúcim sa emisiám ukončiť výrobu naftových motorov v roku 2022. Podobne vidí budúcnosť aj Toyota a objavili sa špekulácie aj o konci naftových agregátov vo vozidlách Porsche, čo však samotná automobilka odmietla.

Sprísňovanie emisných limitov začne predražovať aj benzínové motory, ktoré rovnako ako naftové budú postupne dostávať napríklad filtre pevných častíc. Európske štáty vkladajú nádeje do elektromobilov, ktorých predaj je v niekoľkých prípadoch priamo dotovaný. Elektrické autá však stále trápi pomerne vysoká cena, nízky dojazd a otázny ekologický dosah výroby a následnej likvidácie akumulátorov.

Johannes Reifenrath, šéf produktovej stratégie, plánovania, stratégie pohonov a marketingu osobných vozidiel značky Mercedes-Benz, v minulosti v rozhovore pre Pravdu uviedol, že budúcnosť patrí kombinácií rôznych pohonov. Naftové a benzínové autá môžu byť nahradené elektro-benzínovými hybridmi alebo vozidlami jazdiacimi na vodík.