Obavy z otrasov ekonomík pribúdajú

Aj burza na Wall Street sa začiatkom februára otriasla, no situácia sa napokon vrátila do normálu. Autor: SITA , Richard Drew

Svetovú aj domácu ekonomiku čakajú podľa oficiálnych prognóz tri výborné roky. To, že to nebude také jednoduché, naznačili nedávne otrasy na amerických akciových trhoch, aj keď sa na ne napokon dôvera predsa len vrátila.

„Nedávne turbulencie na finančných trhoch pravdepodobne naznačujú zmenu v ekonomike, pričom sa zvyšujú náklady, inflácia, rastú úrokové sadzby,“ hovorí pre Pravdu ekonóm americkej výskumnej organizácie The Conference Board Abdul Erumban. Riziká pre ekonomiku vidí hlavne v zrýchlení inflácie a miezd, nepredvídateľné sú z hľadiska turbulencií v ekonomike aj kryptomeny. Vplyv na svetovú ekonomiku bude mať aj spomaľovanie čínskej ekonomiky či odliv kapitálu z tejto krajiny.

Práve výskumná organizácia The Conference Board upozornila na to, že vlani rástli po dekáde opäť všetky svetové ekonomiky. Naposledy rástla globálna ekonomika jednotne pred krízovým rokom 2008. „V Európe prispela k zlepšeniu spotrebiteľskej a podnikateľskej dôvery akomodačná menová politika, cenová dostupnosť ropy, zlepšovanie trhov práce a silný globálny dopyt,“ hovorí Erumban. Ekonomika Spojených štátov zase profitovala z väčších investícií, vysvetľuje – najmä v strojárstve a vo výzbroji. Ťahal ju aj zvýšený dopyt v súvislosti so slabším americkým dolárom. Čínu potiahli podľa neho stimuly tamojšej vlády a oživenie vývozu.

Ekonomika by mala pokračovať slušným tempom aj v tomto roku. „Celkovo očakávame posilnenie tak vyspelých, ako aj rozvíjajúcich sa trhov, čo povedie ku globálnemu rastu mierne nad tri percentá,“ hovorí Erumban. Európa však začne podľa neho postupne spomaľovať v druhej polovici roku 2018. Na rozbehnutú ekonomiku zatlačia kapacitné obmedzenia, a to aj v oblasti ľudských zdrojov. Nepôjde pritom len o starnutie obyvateľstva, ale aj o nedostatočné kapacity pracovníkov. Naplno sa to však ukáže až v budúcom roku.

Očakávané spomalenie vo svete?

Kríza sa len ťažko predikuje. Aj pred rokom 2008 sa rátalo s ďalším pokračovaním úspešných rokov. „Mnohé ekonomiky sa už značne prehrievajú, a v tomto roku sa ešte viac prehrejú, čo by už v roku 2019 mohlo spôsobiť aspoň malú krízu,“ hovorí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Slovensko pritom podľa neho tiež patrí do tejto skupiny. V tomto roku sa nám bude stále dariť, významne poklesne aj miera nezamestnanosti, predikuje Tomčiak. „Na budúci rok je ale možné očakávať významné spomalenie hospodárskeho rastu, ak sa firmám a vláde nepodarí zefektívniť procesy a presadiť väčšiu automatizáciu do produkcie,“ hovorí.

Riziká pre ekonomiku v tomto roku vidí Tomčiak vo vysokej úrovni špekulatívneho dlhu. „Mnohé firmy i celé štáty sa spoliehajú na to, že cena kapitálu ostane nízko dlhodobo,“ hovorí. Ak by však úrokové sadzby vzrástli v dôsledku inflácie, vysvetľuje, tak by niektoré firmy mohli mať problémy so splácaním svojich záväzkov.

Aktuálna situácia pripomína predkrízové roky. Podobný je napríklad vývoj na realitnom trhu. Pričom ceny bytov v Toronte, Londýne, Štokholme či Singapure sú podľa Tomčiaka už významne vyššie ako počas predchádzajúcej krízy. „V týchto mestách už jednoznačne vznikla bublina, ktorá ale môže veľmi skoro prasknúť,“ hovorí. Ceny nehnuteľností rástli v poslednom roku prudko aj na slovenskom trhu.

Viacero nerovnováh v ekonomike

Na rozdiel oproti vývoju pred krízou v roku 2008 teraz prudko nerastie inflácia. No vzhľadom na mzdové tlaky sa podľa Tomčiaka môžeme výraznej spotrebiteľskej inflácie dočkať už v druhej polovici tohto roka.

Situácia pripomína predkrízové roky práve neutíchajúcim optimizmom, upozorňuje analytik spoločnosti NextFinance Jiří Cihlář. Vedieť to nielen na raste akcií, ale aj cenách na realitnom trhu. Olej do ohňa prilieva aj stimulácia ekonomiky lacnými peniazmi, čo tu pred rokom 2008 nebolo. „V ekonomike je naakumulovaných viacero nerovnováh, pretože posledná kríza nemohla prebehnúť spontánne,“ hovorí Cihlář. Krajiny ako Grécko tak neskrachovali, naopak, ich dlh ešte narástol. To isté platí aj o niektorých bankách.

„Do dvoch rokov čakáme výraznú korekciu na akciových trhoch. Rozdiel bude v tom, aké nástroje zostanú centrálnym bankám na riešenie tejto situácie,“ hovorí Cihlář. Sadzby centrálnej banky ležia pri nule, znižovať tak už nebude kam, dodáva. Riešenie prípadnej krízy tak môže byť podľa neho vyslovene netradičné. Ak príklad uvádza takzvané helikoptérové peniaze – ide o samovoľné pripisovanie peňazí na bankové účty v snahe nakopnúť spotrebu.

Za globálnym rastom vidia analytici dlhodobo uvoľnenú monetárnu politiku centrálnych bánk. „Vo finančnom systéme je veľký objem lacných peňazí, čo podporuje zadlžovanie firiem a domácností,“ hovorí Tomčiak. Výsledkom je podľa neho vyššia spotreba, a teda aj rast HDP.

Vývoj v tomto roku ovplyvnia podľa Cihlářa hlavne politické výzvy – ako reálna podoba brexitu, obavy z ďalšieho delenia únie či kontroverzný Trump na čele USA.