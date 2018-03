Koniec papierovaniu a behaniu po úradoch?

Navrhovaný zákon, ktorý vláda poslala do parlamentu, zavádza pre orgány verejnej moci povinnosť aj oprávnenie získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, vyhotovovať si z nich výpisy a tieto si v nevyhnutnom rozsahu navzájom zadarmo poskytovať. Naopak, občanov a podnikateľov má zákon oslobodiť od povinnosti predkladať výpisy z registrov, ktoré od nich teraz pri rôznych príležitostiach úrady žiadajú, hoci štát už informáciami disponuje. Úradníkovi by teda stačilo pozrieť sa len do počítača, a tak to bude po prijatí zákona.

Jedným z často žiadaných je výpis z registra trestov, po ktorý si teraz musíte zájsť na Generálnu prokuratúru v Bratislave, prípadne ho môžete získať na jednom z IOM, teda na integrovanom obslužnom mieste, ktoré nájdete v 300 pobočkách Slovenskej pošty. Musíte však najprv vyplniť žiadosť, zaplatiť poplatok štyri eurá a uhradiť ho prostredníctvom potvrdenia pre evidenciu poplatku. To môžete kúpiť len v pobočkách Slovenskej pošty, nie na pracoviskách prokuratúry.

Čo všetko úrady žiadajú

V podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry máte však možnosť uhradiť poplatok aj e-kolkom, a ten si kúpiť priamo na mieste. Pri žiadosti podanej na pošte zaplatíte 3,90 eura. Žiadosť podľa platnej úpravy musí obsahovať vaše meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. Štát vás inštruuje, že údaje v žiadosti musia „byť vyplnené čitateľne a vierohodne“, bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania, nesmiete „použiť písací nástroj, ktorý je možné zmazaním či gumovaním zmeniť“, čiže nie ceruzku, nie atramentové ani keramické pero. Žiadosť musí byť vyplnená napríklad guľôčkovým perom alebo strojom. Úradník údaje overí podľa občianskeho preukazu. Toto všetko zvyčajne občan zhrnie jedným slovom: „buzerácie“. Teraz by sa však mali skončiť. Poplatky, vypisovanie žiadostí aj behanie by mali od júla odpadnúť, ak poslanci zákon schvália.

Odbúranie byrokracie pocítite, ak si napríklad budete vybavovať živnostenský list, ak budete žiadať o dotáciu od štátu alebo ak sa budete chcieť stať príslušníkom Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo Železničnej polície. Rovnako pri žiadosti o zbrojný preukaz. Vo všetkých týchto situáciách musíte teraz predkladať papierový výpis z registra trestov. Štát vám po prijatí novej úpravy uľahčí situáciu aj pri získavaní výpisu z listu vlastníctva, ktorý môžete potrebovať napríklad pri zmene trvalého pobytu, pri stavebnom konaní a pri žiadosti o dotácie z EÚ.

Zrýchlenie rozhodovania

Podľa Martina Vernarského z Katedry verejnoprávnych disciplín na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach by mohol byť nový zákon príspevkom k zvýšeniu efektivity výkonu verejnej moci. Zároveň pripomína, že dôležitou podmienkou užitočnosti celého projektu je jeho dôsledné organizačné a finančné zabezpečenie. „Ide o to, aby jednotlivé orgány verejnej moci boli po nadobudnutí účinnosti tejto právnej úpravy spôsobilé ihneď ju plnohodnotne využívať,“ vraví právnik. Upozorňuje tiež, že očakávané pozitívne efekty sa týkajú iba časti výkonu verejnej moci. Navrhovaná úprava totiž zatiaľ pokrýva len informácie z presne určených registrov. „Existujú aj ďalšie informácie a ďalšie registre, ktoré by čím skôr mali byť zahrnuté do funkčného systému, ktorý vládou schválený návrh zákona zamýšľa vytvoriť. Inak bude prospech z neho plynúci iba čiastočný,“ dodáva.

Významnou podmienkou užitočnosti je tiež poskytnutie dostatočných záruk pre adresátov výkonu verejnej moci v prípade, ak obsah informácie z určeného registra nebude svedčať v prospech priznania nimi uplatneného subjektívneho práva. „Nemožno totiž zabúdať, že takéto informácie sa podľa navrhovanej právnej úpravy budú považovať za skutočnosti všeobecne známe, ktoré v správnom konaní nie je potrebné dokazovať,“ hovorí Vernarský. Podľa právnika odbremenenie občana spočíva v tom, že „ak verejná moc už v predpísanej a ňou samou akceptovanej forme určitými informáciami disponuje, nebude pri rozhodovaní o individuálnych nárokoch požadovať od fyzickej alebo právnickej osoby ich opakované preukazovanie“. Za pozitívum tiež považuje, že odpadne finančné zaťaženie žiadateľov vo forme správnych poplatkov.

Príkladom môže byť Nemecko

Vernarský pripomína, že elektronizácia výkonu verejnej moci je mimoriadne rozsiahla a zároveň komplexná problematika. „Jej zabezpečenie, spustenie, udržateľnosť, ale aj garancia bezpečnosti sú projekty veľmi náročné, a to tak organizačne, ako aj finančne,“ vraví. Spôsob prechodu na elektronický výkon verejnej moci je v jednotlivých štátoch preto rôzny, keďže ani ich finančné a organizačné možnosti v tomto smere nie sú rovnaké. Za pozornosť stojí prístup Spolkovej republiky Nemecko, kde by do roku 2020 mala spolková štátna správa viesť spisy v elektronickej forme. „Je už vybratý generálny dodávateľ tejto zákazky, ktorý na nej má pracovať s viacerými subdodávateľmi. Definitívny výsledok bude znamenať licencie pre 200¤000 používateľov. Ide vskutku o prístup vyznačujúci sa komplexnosťou – elektronicky sa budú viesť celé spisové materiály,“ vraví Vernarský.

Riešenie, ktoré prináša u nás vládou schválená navrhovaná právna úprava, je podľa neho v porovnaní s Nemeckom iba parciálne. Podľa Pellegriniho však ide iba o prvý krok. „Ľudia nemajú byť poštári. V tomto štáte majú obiehať informácie a nie ľudia s papiermi,“ vyhlásil vicepremiér. Zákon by mal zmeniť 167 zákonov, 68 vyhlášok a 8 opatrení a 12 nariadení vlády, ktoré vyzývajú občanov a podnikateľov na predkladanie výpisov v papierovej forme.

Na tom, aby zákon bolo možné uviesť do praxe, už pracuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). "Naša agentúra kontinuálne pracuje na zlepšovaní elektronických služieb nielen v rámci Ústredného portálu slovensko.sk. Vzniká práve niekoľko zaujímavých projektov, ktoré spolupracujú aj s Úradom podpredsedu pre investície a informatizáciu, a ktoré implementujú spomínaný zákon. Veríme, že ich čoskoro budeme môcť predstaviť podrobnejšie,“ uviedla vo svojom stanovisku NASES.