Obchodná vojna? Trump pohrozil Európe zavedením dane na autá

Reagoval tak na správy o tom, že európski činitelia zvažujú 25-percentné clo na niektoré výrobky zo Spojených štátov. Tieto úvahy však zase boli reakciou na predchádzajúce Trumpove vyhlásenie, že USA sa chystajú zaviesť dovozné clá na oceľ a hliník.

„Toto je to, čomu sa hovorí obchodná vojna,“ komentovala situáciu americká spravodajská spoločnosť Axios. Šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker v piatok uviedol, že opatrenia zo strany únie by sa mohli dotknúť ikonických výrobkov, akými sú džínsy Levi's, motocykle Harley-Davidson a bourbon.

„Ak chce EÚ ďalej zvyšovať svoje už aj tak masívne colné tarify a bariéry pre americké spoločnosti, ktoré tam podnikajú, potom jednoducho zavedieme daň na ich autá, ktoré voľne prúdia do USA,“ napísal americký prezident. V inom sobotňajšom príspevku označil súčasnú obchodnú politiku USA za „veľmi hlúpu“.

Spojené štáty sú hlavným odbytiskom motorových vozidiel vyrobených v EÚ. V roku 2016 do USA mierila štvrtina celkového vývozu. Väčšinu dovozu tvoria autá nemeckej výroby, tamojšie automobilky ale každoročne státisíce áut vyrobia aj na americkej pôde, napísal spravodajský web BBC.

Médiá podotýkajú, že Trumpove plány na reguláciu zahraničného obchodu by nemali nikoho prekvapiť, pretože zapadajú do jeho vízie „Amerika na prvom mieste“ a tiež do rétoriky o údajne nespravodlivých obchodných zmluvách s USA. „Prezident (Trump) využíva pasáže v predpisoch o medzinárodnom obchode, ktorá povoľuje dovozné tarify z dôvodov národnej bezpečnosti,“ dodáva BBC.

Štvrtkové Trumpove oznámenie o ocele a hliníka zapríčinilo prepad na akciových trhoch a podľa serveru Politico ho kritizovalo množstvo republikánov. Podľa amerického ministra obchodu Wilbura Rossa ale navrhované clo nie je pre Američanov kupujúcich autá dôvodom na znepokojenie.