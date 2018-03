Ukrajinci vo februári odoberali zo Slovenska podstatne menej plynu ako v januári

Ako vyplýva z informácií zverejnených slovenským prepravcom plynu, spoločnosťou Eustream, za posledných päť februárových dní sa zvýšila preprava vojanským plynovodom na 12,9 milióna metrov kubických. Prvé marcové dni však preprava klesla iba na úroveň dvoch miliónov metrov kubických.

Preprava plynu zo Slovenska na Ukrajinu na začiatku tohto roka bola neporovnateľne nižšia ako na začiatku vlaňajška. V januári minulého roku bol totiž vojanský plynovod využívaný takmer na maximum, keď sa denne prepravilo od 39 mil. do 41 mil. metrov kubických plynu. V prvom štvrťroku minulého roka dostávala Ukrajina zo Slovenska denne 40 mil. až 42 mil. metrov kubických plynu.

V apríli minulého roka odoberal náš východný sused prostredníctvom reverzného plynovodu Vojany – Užhorod len od zhruba 9 mil. do 11 mil. metrov kubických plynu denne. V máji sa odbery pohybovali už na úrovni necelých 32 miliónov metrov kubických. Počas letných mesiacov júl a august bola preprava plynu vojanským plynovodom na úrovni od 23 mil. do 24 mil. metrov kubických. Stále platí, že doterajší rekord zaznamenal slovenský prepravca plynu v sobotu 29. októbra 2016. Vtedy sa reverzným tokom v Budinciach prepravilo vyše 44 miliónov kubíkov plynu.

Najviac zemného plynu prepravil Eustream hlavným plynovodom Bratstvo, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a potom ďalej do západnej Európy. Koncom minulého roka sa týmto plynovodom prepravilo na Slovensko zhruba od 120 mil. do 151 mil. metrov kubických plynu denne. Počas prvých dní nového roka bola denná preprava plynu na úrovni 120 miliónov metrov kubických. Vo februári sa plynovodom Bratstvo prepravilo od 58 mil. do 115 miliónov metrov kubických plynu denne. V prvých marcových dňoch to bolo 115 mil. až 121 miliónov metrov kubických plynu denne.

Slovensko-rakúskym plynovodom sa vo februári na Slovensko doviezlo od 375 tisíc do 700 tisíc metrov kubických plynu. Zo Slovenska do Rakúska sa cez Baumgarten vyviezlo zhruba od 84 miliónov do 130 miliónov metrov kubických. Do Českej republiky išlo zo Slovenska vo februárových dňoch od 3,7 milióna do 11,2 milióna metrov kubických plynu denne. Naopak, z Česka sa cez Lanžhot doviezlo na naše územie počas februárových dní v tomto roku od 28 miliónov do 42,2 milióna metrov kubických plynu denne.

Bez veľkého využitia zostáva slovensko-maďarské plynovodné prepojenie. Vlani len v októbri firma Eustream zaznamenala na tomto plynovode prepravu plynu zo Slovenska do Maďarska, a to v celkovom objeme 2,4 milióna metrov kubických. Slovenská spoločnosť Eustream je však presvedčená, že toto plynovodné prepojenie má budúcnosť. Pološtátna firma vníma plynovodné prepojenie s južným susedom ako dôležitú a perspektívnu súčasť strategickej infraštruktúry, ktorá prispieva k celkovej stabilite a posilneniu bezpečnosti dodávok v stredoeurópskom regióne.

Plynovodné prepojenie medzi Slovenskom a Maďarskom bude zrejme viac využívané po dobudovaní plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom. Z Poľska budú potom môcť totiž dodávatelia ponúknuť svojim zákazníkom aj LNG plyn. Plynovod by mal byť podľa odborníkov viac využívaný aj v prípade rôznych krízových situácií.