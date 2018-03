Trump neplánuje vyčleniť spod zavedenia ciel žiadnu krajinu

Trumpov poradca pre obchod Peter Navarro v nedeľu v relácii televízie CNN „State of the Union“ uviedol, že „momentálne sa neplánuje vyradenie žiadnej krajiny (spod plánovaných ciel)“. To potvrdil aj americký minister obchodu Wilbur Ross, keď uviedol, že napriek odporúčaniam Pentagonu zaviesť clá len na vybrané štáty to nie je smer, ktorým sa Trump plánuje uberať.

Trumpove plány podpísať tento týždeň zavedenie dovozných ciel na oceľ a hliník vo výške 25 %, respektíve 10 % kritizovali obchodní partneri aj viacerí ekonómovia a politici v USA, najmä z radov jeho Republikánskej strany.

Aj keď v prejavoch Trump kritizoval najmä Čínu, ako sa ukazuje, clá sa dotknú aj Európskej únie, Mexika, Kanady, Južnej Kórey či Japonska. Brusel už pohrozil odvetnými clami na vybrané americké produkty, následne na čo Trump reagoval možným zavedením dane na autá z Európy.

Obavy z plánovaných krokov amerického prezidenta dali najavo viacerí politici, medzi nimi britská premiérka Theresa Mayová či nemecká ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová. Podľa Zypriesovej chce Trump hrať hru, ktorá nebude mať víťaza a obáva sa ohrozenia voľného obchodu a prosperity.

Ku kritikom plánovaného zavedenia ciel sa pridal aj vplyvný republikánsky senátor Lindsey Graham. Senátor za štát Južná Karolína uviedol, že Trump „robí obrovskú chybu“. Ako povedal v programe televízie CBS „Face the Nation“, plošným zavedením ciel vedie prezident Spojené štáty do súboja s európskymi spojencami, a to spôsobom, ktorý v skutočnosti vyhovuje Číne. Ako dodal, Trump „by mal tvrdo postupovať voči Číne, nie voči zvyšku sveta“.