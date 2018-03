Pred Ženevou sú automobilky optimistické

Bernhard Mattes, šéf nemeckého združenia výrobcov automobilov VDA, vidí silný rast odbytu vozidiel v Číne. Ich predaj by mal vzrásť medziročne o 2 percentá na 24,7 milióna. V Európe zostane záujem o osobné autá stabilný na úrovni 15,6 milióna. V Spojených štátoch pravdepodobne dôjde k 2-percentnému poklesu na 16,8 milióna. V tomto roku by sa malo na svete predať 86 miliónov osobných áut. Bude to medziročne o percento viac.

Mattes hodnotí celkovú situácia na svetovom trhu s produkciou automobiliek ako dobrú. Dopyt po vozidlách zreteľne rastie v Rusku a Brazílii, ktoré v posledných štyroch rokoch prechádzali krízou. Očakáva, že sa v Nemecku v roku 2016 vyrobí 16,8 milióna áut. Prírastok produkcie dosiahne 2 percentá.

V Ženeve bude predstavených viac ako 110 svetových a európskych výstavných premiér. Na akciu sa prihlásilo 180 vystavovateľov, ktorí privezú 900 áut. Uviedli to organizátori podujatia.

Škoda Auto na výstavu privezie koncept mestského crossoveru s pohonom na benzín, CNG a elektrinu pod názvom Vision X, modernizovaný model Fabia alebo SUV KodiaQ v luxusnom vyhotovení Laurin & Klement. Hyundai ukáže novú generáciu SUV SantaFe alebo elektrické predvedenia modelu Kona. Kia bude mať nový Ceed a Peugeot predvedie novú 508. Modernizáciou prešiel v Citroëne model C4 Cactus. BMW bude lákať na nové SUV X2 a väčšie X4 a Audi zrejme predvedie novú generáciu A6.

V Ženeve, naopak, budú chýbať značky Opel, Infiniti, DS a Chevrolet/Cadillac.

Výrobca superšportov Ferrari by mal odhaliť limitovanú edíciu modelu 488, Porsche privezie športové 911 GT3 RS a Lamborghini model Huracán Performance Spyder. Rolls-Royce by mal ukázať nový Phantom.

V predvečer autosalónu motoristickí novinári zvolia európske Auto roka 2018. Ženevský autosalón na výstavisku Palexpo otvorí svoje brány pre verejnosť vo štvrtok. Základné vstupné bude stáť 16 švajčiarskych frankov. Usporiadatelia očakávajú vyše 700-tisíc návštevníkov.