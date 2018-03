Porsche chce do vzduchu, zvažuje výrobu lietajúcich taxíkov

Automobilka chce držať krok s vývojom trhu alternatívnych taxislužieb a s konkurenciou, ktorá na modeloch lietajúcich vozidiel tiež pracuje.

„Dávalo by to zmysel. Keď idem z (továrne Porsche) Zuffenhausen na stuttgartské letisko, trvá to, keď má človek šťastie, najmenej pol hodiny. Let by zabral len tri a pol minúty,“ povedal denníku von Platen.

Lietajúce vozidlo v predstavách leteckého výrobcu Airbus. Autor: Airbus

Trh lietajúcich taxíkov ešte neexistuje, ale viacero firiem ako je Uber o ňom už uvažuje. Americký prevádzkovateľ internetovej taxislužby potvrdil, že plánuje začať s testovaním mestských lietajúcich taxíkov v Dallase, Los Angeles a v Dubaji v roku 2020, napísal denník Gazeta Wyborcza.

Projektant materskej firmy Porsche, automobilky Volkswagen, predstavil prototyp lietajúceho auta na minuloročnom Ženevskom autosalóne, pripomenula agentúra Reuters. Dvojmiestny automobil nazvaný Pop Up skonštruovaný v spolupráci s výrobcom leteckej techniky Airbus bol navrhnutý špeciálne preto, aby sa mohol vyhnúť automobilovým zápcham v meste.

Porsche podľa Automobilwoche plánuje, že čiastočnú kontrolu nad vozidlom bude mať pasažier, ale na jeho ovládanie nebude potrebovať letecký preukaz, pretože väčšina funkcií bude automatizovaná.

Možní konkurenti lietajúceho vozidla Porsche sú podľa agentúry Reuters viacerí – nemecká začínajúca firma Volocopter pod krídlami automobilky Daimler, Lilium Jet a Evola a americké Terrafugia a Joby Aviation.