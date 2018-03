Historická investícia zvýši platy v Novohrade

V meste postaví závod medzinárodný výrobca automobilových komponentov SAM Automotive z Nemecka. Nový výrobný závod vznikne vo Veľkom Krtíši a postupne ponúkne prácu vyše 800 ľuďom. "Nového investora vítame. Za posledné roky ide o najväčšiu investíciu. Ak sa naplní sľúbených 800 pracovných miest, bude úplne najväčšia,“ povedal Dalibor Surkoš (Smer), primátor Veľkého Krtíša. Podľa jeho slov je dobrou správou aj fakt, že 610 ľudí má byť zamestnaných priamo vo výrobe a 190 ľudí investor zamestná ako administratívno-technických pracovníkov. "Nepôjde teda len o zamestnancov v kanceláriách, ale predpokladám, že to budú stredoškoláci a vysokoškoláci. Nebude to teda len pásová výroba,“ dodáva Surkoš.

Aktuálne sa miera nezamestnanosti v okrese Veľký Krtíš podľa informácií z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pohybuje okolo hranice 9 percent a v rámci Slovenska patrí na 20. miesto v zozname miest s najvyššou nezamestnanosťou. "Pracovný kanibalizmus medzi firmami bude určite fungovať,“ povedal Surkoš, ktorý ďalej tvrdí, že investor nájde časť ľudí aj na úrade práce, no nevylúčil, že časť zamestnancov bude musieť prilákať z iných firiem. Aké zárobky nový investor ponúkne, primátor Veľkého Krtíša komentovať nechcel.

Dvojnásobné platy

Podľa portálu Platy.sk sa priemerná mzda v automobilovom priemysle v júni minulého roku pohybovala na úrovni 1¤218 eur v hrubom. Nástupné platy, v ktorých nie sú započítané odmeny, sú však o niekoľko stoviek nižšie. Podľa rovnakého portálu je priemerná mzda v okrese Veľký Krtíš 653 eur.

Investícia prinesie približne 800 nových pracovných miest, pričom v tomto roku plánujú zamestnať okolo 150 ľudí. "Obsadzované budú pozície vo výrobe, ale aj v administratíve. Najskôr by mali prebehnúť výberové procesy na kľúčové pozície v podniku a najväčší nábor zamestnancov sa predpokladá od mája tohto roka,“ informuje manažérka projektu Marianna Simonidesová z Wesconi. Ako informovala Anna Weissová zo spoločnosti Wesconi, výrobné priestory sú už pripravené.

Medzi odberateľov slovenského závodu budú patriť predovšetkým spoločnosti VW Slovakia, Audi a Mercedes Benz Maďarsko. "Naším cieľom je založenie novej výrobnej spoločnosti SAM Automotive Slovakia pre zvýšenie výrobných kapacít, konkurencieschop­nosti a dostupnosti k obchodným partnerom,“ uvádza prevádzkový riaditeľ skupiny SAM Automotive Dirk Fischer a dodáva, že nový závod bude zameraný na výrobu hliníkových dverových líšt a strešných nosičov pre automobily.

Svetový dodávateľ hliníkových komponentov

Celý investičný zámer je rozvrhnutý do troch etáp. Cieľom je postupne v slovenskej výrobnej spoločnosti pokryť celý výrobný proces. "Spoločnosť SAM Automotive pri svojom rozhodovaní zvažovala viacero lokalít a nakoniec sa rozhodla pre Slovensko. Jedným z rozhodujúcich faktorov bolo nakoniec aj veľmi dobré postavenie Slovenska v automobilovom priemysle,“ vysvetľuje Werner Schmitz, konateľ spoločnosti Wesconi, ktorá pre SAM Automotive vytvorila aj prvotnú analýzu trhu a ponúkla vhodné lokality pre vznik výrobného závodu.

Výrobné priestory vo Veľkom Krtíši sú už pripravené. Celkovo však projekt predpokladá výrobné priestory s rozlohou približne 30-tisíc štvorcových metrov, čo si bude vyžadovať ďalšiu výstavbu. "V prvej fáze – v priebehu druhého štvrťroka 2018 – budú postupne inštalované nové stroje a technológie. Následne sa začne s jednoduchšou montážou komponentov,“ hovorí Stefan Schulze, viceprezident skupiny v oblasti Industrial Engineering zo SAM Automotive, ktorý je zodpovedný za zahraničné strediská a dodáva, že predpoklad dosiahnutia plnej kapacity výroby by mal byť začiatkom roku 2023.

SAM (Juhonemecká hliníková manufaktúra) Automotive production GmbH patrí do skupiny SAM Automotive Group, ktorú tvoria štyri výrobné spoločnosti, pričom tri sa nachádzajú v Nemecku a jedna v Mexiku. Spoločnosť je svetovým dodávateľom exteriérových hliníkových komponentov pre popredných výrobcov automobilov, ako sú Audi, Mercedes-Benz, Daimler, Volkswagen, Volvo a Bentley.

Rýchlostná cesta bude vo vedľajšom okrese

Veľký Krtíš získal významnú investíciu aj napriek tomu, že v danom okrese sa nenachádza diaľnica ani rýchlostná cesta. Ministerstvo dopravy začiatkom tohto roka vyhlásilo súťaž na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorá sa bude nachádzať v blízkosti Veľkého Krtíša v okrese Lučenec. Rovnako v tomto roku sa má podľa rezortu dopravy spustiť súťaž na predchádzajúci úsek R2 Kriváň – Mýtna, ktorý po dostavbe spojí Lučenec so Zvolenom.

Juh stredného Slovenska v novembri minulého roku získal taktiež významnú investíciu. Spoločnosť Punch Precision Detva spolu s nemeckou firmou ZF chcú vytvoriť v Detve vyše 500 pracovných miest. Nový závod má produkovať komponenty do podvozkov osobných automobilov. Investor z Belgicka priamo vytvorí 352 miest, pričom 30 z nich bude pre ľudí so skončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Výroba v Detve sa má rozbehnúť do konca roka 2019, pričom plnú výrobnú kapacitu má firma dosiahnuť najneskôr do konca roka 2023.