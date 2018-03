Na obchodnú vojnu doplatia všetci

V americkom oceliarskom a hlinikárskom priemysle robí 169-tisíc ľudí, a tí budú zrejme jediní, kto bude profitovať z prudkého zvýšenia ciel na dovoz ocele a hliníka do USA.

Zvýšenie importných taríf ohlásených americkým prezidentom Donaldom Trumpom má potenciál rozpútať novú globálnu obchodnú vojnu, ktorá v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie cien tovarov pre spotrebiteľov a rast nezamestnanosti, a to aj v USA.

Drahšia oceľ a hliník z dovozu prinútia americké automobilky zvýšiť cenu áut alebo znížiť náklady aj formou prepúšťania. Do podobnej situácie sa však môžu dostať rôzne firmy z rôznych odvetví po celom svete, pretože krajiny prijmú voči Trumpovmu rozhodnutiu odvetné opatrenia. „Dovozné reštrikcie, ktoré oznámil americký prezident, pravdepodobne spôsobia škody, a to nielen mimo USA, ale aj samotnej ekonomike USA vrátane ich výrobného a stavebného sektora, ktoré sú veľkými používateľmi hliníka a ocele,“ uviedol Medzinárodný menový fond.

„Jediným, kto na tom získa, budú americké domáce oceliarne a hlinikárne. Tie budú schopné navyšovať ceny a aj výrobu. Zvyšok USA to však zasiahne negatívne. O niečo vyšším vstupným cenám budú čeliť všetci americkí producenti, ktorí využívajú kovy – v stavebníctve, automobilovom priemysle či potravinárskom priemysle,“ uviedol analytik Kamil Boros zo spoločnosti X-Trade Brokers. „Clá sú veľmi drahý a neefektívny spôsob, ako pomôcť malému počtu ľudí. Môže to dopadnúť len zle alebo hrozne, neexistuje scenár, aby sa to mohlo skončiť dobre,“ povedal pre BBC Jason Furham, predseda Rady ekonomických poradcov za čias prezidenta Baracka Obamu.

Ceny ocele od Trumpovho vyhlásenia o zvýšení ciel klesli o 3,3 percenta a ďalší pokles možno očakávať aj do budúcnosti, čo nie je dobrá správa pre hutnícky priemysel. Spoločnosť U. S. Steel v Košiciach do USA vyváža len nepatrnú časť produkcie, no nižšie ceny ocele na svetových trhoch sa môžu negatívne odraziť na jej budúcich hospodárskych výsledkoch. Nižšie ceny sa však nemusia udržať dlho, keďže globálne prezásobenie oceľou môže časom dospieť k znižovaniu výrobných kapacít, teda zatváraniu starších hút s nižšou efektívnosťou, ako sa už udialo aj v Číne, ktorá je najväčším producentom ocele na svete. V januári minulého roka Európska únia rozhodla o uplatňovaní antidumpingových ciel na čínske rúry z antikorovej ocele v rozsahu 30,7 až 64,9 percenta. A pre pokles stavebníctva v krajine draka a obmedzenie vývozu bolo v Číne zavretých niekoľko desiatok starších hút, čo pomohlo stabilizovať ceny ocele.

Súčasné Trumpovo protekcionistické opatrenie je však namierené na všetky krajiny sveta, a ak USA naozaj zvýšia clo na dovoz ocele na 25 percent a hliníka na 10 percent, sú pripravené prijať odvetné opatrenia. To prakticky rozpúta globálnu obchodnú vojnu.

Európska únia je pripravená reagovať hneď v troch vlnách. Má pripravený zoznam protiopatrení v celkovej sume 2,8 až 3,5 miliardy eur. Jedna tretina je sústredená na poľnohospodárske produkty, druhá tretina na výrobky z ocele a hliníka a tretia tretina na iné tovary – napríklad aj džínsy Levi's. „Ideálnym kandidátom sú aj lietadlá, keďže EÚ už dlhé roky obviňuje USA z nelegálneho dotovania spoločnosti Boeing,“ uviedol Boros. Druhá vlna opatrení je zameraná na monitorovanie pohybu produktov a zavedenie ďalších taríf, ak sa ukáže, že výrobcovia kvôli americkým clám presmerovali svoj export z USA na európske trhy. Posledné opatrenie je podanie žaloby vo Svetovej obchodnej organizácii. „Samozrejme, že sa pripravujeme. Už to viselo vo vzduchu nejaký čas,“ povedala eurokomisárka pre obchod Cecilia Malströmová.

Trump však cez víkend už stihol vyhlásiť, že ak Brusel protiopatrenia zavedie, tak nebude váhať zaviesť clá na dovoz áut vyrobených v Európe. To by zrejme najviac postihlo výrobcov luxusnejších vozidiel, ako sú BMW alebo Mercedes. Akcie BMW včera klesli o 1,2 a Daimleru o 0,5 percenta. Naopak, akcie Volkswagenu mierne vzrástli. „Je to vážna vyhrážka. No zatiaľ predpokladáme, že zo strany Trumpa ide len o rinčanie zbraňami,“ uviedli pre Reuters analytici spoločnosti Evercore.

Na Trumpove kroky, ktoré sú podľa jeho slov zamerané na ochranu pracovných miest Američanov, je pripravená reagovať aj Čína. „Čína nechce obchodnú vojnu so Spojenými štátmi, ale pokiaľ Spojené štáty urobia opatrenia, ktoré poškodzujú čínske záujmy, Čína nezostane stáť so založenými rukami,“ povedal hovorca Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čang Jie-suej. Prípadné protiopatrenia však bližšie nešpecifikoval. V podobnom duchu reagovala aj Kanada, Južná Kórea, Brazília a Japonsko, ktoré patria medzi najväčších exportérov ocele a hliníka do USA.