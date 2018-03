Firmy stavať bytovky chcú. Výstavba závisí od podmienok

Tí chýbajú hlavne v okolí Bratislavy a na západnom Slovensku, kde láme rekordy aj miera nezamestnanosti. Zohnať tak kvalitných pracovníkov je tu pre podnikateľov čoraz ťažšie. Prilákať ľudí zo vzdialenejších regiónov sťažujú aj problémy s bývaním. Mnohým podnikom byty pre zamestnancov chýbajú.

„Bez ľudí sa nedá vyrábať, preto je potrebné zo strany štátu i zo strany zamestnávateľov vytvárať maximálne podmienky na to, aby ľudia mali nielen kde pracovať, ale aj kde bývať,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták. Do výstavby by podľa neho určite mnohé firmy išli. Nevyhnutné je však nastavenie podobných podmienok, ako majú pri výstavbe nájomného bývania obce či mestá, dodáva.

Železiarne Podbrezová v súčasnosti dokončili výstavbu 18 bytov. Do konca júna k nim pribudne ďalších 30. Závod má aj niekoľko ďalších nájomných bytov a podnikovú ubytovňu. Byty závod rekonštruoval bez dotácie, zamestnancom ich pridelí podľa vnútorných podmienok. „Súčasná legislatíva nám neumožňuje z týchto stavebných prác uplatňovať DPH na odpočítanie, čo znamená, že náklady firmy sa tak predražili o výšku DPH v sadzbe 20 percent,“ hovorí Soták.

V súčasnosti spoločnosť Kia Motors Slovakia svojim ľuďom nájomné byty neponúka. Môžu však získať podporu na zabezpečenie vlastného bývania. V minulom roku túto podporu poberalo 76 zamestnancov v celkovej sume viac ako 33¤300 eur. Dosiaľ ju využilo takmer 450 zamestnancov, pričom im bolo celkovo vyplatených takmer 700-tisíc eur. Spoločnosť prispieva aj sumou 75 eur pol roka na ubytovanie aj kmeňovým zamestnancom, čo majú trvalé bydlisko viac ako 100 km od závodu.

„Vzhľadom na to, že máme zamestnancov z celého Slovenska, je v našej spoločnosti záujem o príspevok na bývanie vyšší, než sme schopní uspokojiť,“ povedal hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia Jozef Bačé. Ideálne by podľa neho bolo, aby bolo ubytovanie v nájomných bytoch zamestnancom poskytnuté ako služba. „Výstavba takýchto zariadení nie je hlavným predmetom nášho podnikania,“ hovorí Bačé. Riešenie vidí vo vytvorení podmienok od štátu tak, aby bola výstavba nájomných bytov rentabilná pre spoločnosti, ktoré podnikajú v tejto oblasti.

„Podporu výstavby nájomných bytov vnímame ako správny krok k podpore mobility pracovnej sily,“ povedal hovorca Volkswagenu Slovakia Michal Ambrovič. Po ujasnení detailov podpory Volkswagen podľa neho zváži výstavbu bytov pre našich zamestnancov.

V súčasnosti spoločnosť poskytuje tým, čo nemôžu denne dochádzať za prácou, ubytovanie v piatich bratislavských ubytovniach. Firma hradí časť mesačných nákladov. Výška príspevku závisí od typu ubytovne, druhu izby a vzdialenosti od závodu. Tento benefit využíva približne 1¤000 zamestnancov. Ďalších viac ako 8-tisíc pracovníkov využíva zmluvnú dopravu do a z práce vo vzdialenosti do 150 kilometrov od Bratislavy.

„Slovnaft ponúka svojim zamestnancom možnosť ubytovania v dvoch ubytovacích zariadeniach v bratislavskom Vlčom hrdle,“ hovorí za spoločnosť Ladislav Procházka. V porovnaní s komerčnými nájmami ide o cenovo výhodnejšiu ponuku, dodáva.

V minulosti spoločnosť vlastnila nájomné byty, no väčšinu odpredala užívateľom za ceny stanovené zákonom. Odvtedy Slovnaft nové budovy s nájomnými bytmi nestaval, len rekonštruoval ubytovacie zariadenia, ktoré sú určené na prenájom pre zamestnancov, dodávateľov alebo iných záujemcov.