Trump považuje obchodnú vojnu za dobrú pre USA, šéfka MMF ho varuje

„Makroekonomický vplyv by bol vážny, a to v prípade, ak nielen USA pristúpia k činom, ale predovšetkým, ak ostatné krajiny prijmú odvetné opatrenia, hlavne tie, ktorých sa to najviac dotkne, ako sú Kanada, Európa a obzvlášť Nemecko,“ povedala Lagardová v stredu v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL.

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň vyhlásil, že „obchodné vojny sú dobré“. Týmto spôsobom reagoval na globálnu kritiku a varovania iných štátov, že prijmú odvetné opatrenia, ak bude trvať na zavedení ohlásených ciel na dovoz ocele a hliníka.

V utorok Trump zopakoval, že má v pláne zavedenie vysokých ciel na dovoz ocele a hliníka. A varoval Európsku úniu (EÚ), že ju zasiahne „vysoká daň“ za jej prístup k USA v rámci obchodu.

Trumpove komentáre vyvolali ostrú kritiku amerických obchodných partnerov. Politici a podnikatelia v USA zase varujú, že potenciálna obchodná vojna by mohla ublížiť americkej ekonomike.

Podľa Trumpa však USA môžu v takejto vojne vyhrať, pretože majú veľký obchodný deficit.

Lagardová ale upozornila, že v obchodnej vojne, ktorej motorom sú recipročné importné tarify, nikto nevyhrá a obe strany utrpia straty. Vyjadrila preto nádej, že Trump svoje hrozby ohľadne ciel neuskutoční.

Gary Cohn, najvyšší ekonomický poradca prezidenta Trumpa, ktorý je považovaný za hlas Wall Street v Bielom dome, rezignoval na túto funkciu, zrejme pre clá na dovoz ocele a hliníka do USA.

Lagardová zase pripustila, že Trump by mohol mať argumenty pre vyhrážanie sa tarifami, keďže existuje „niekoľko dobrých dôvodov“ na protest proti súčasnej situácii.

„Na svete sú niektoré krajiny, ktoré nerešpektujú dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a ktoré využívajú prenosy technológií. Čína je takým prípadom, ale nie jedinou krajinou s takýmito praktikami,“ povedala.

Šéfka MMF označila medzinárodný obchod za motor globálneho rastu, inovácií a konkurencieschop­nosti. Zdôraznila, že akékoľvek ohrozenie obchodu predstavuje riziko pre rast svetového hospodárstva. Prípadné zavedenie taríf totiž spomalí obchod aj globálnu ekonomiku. Ich vplyv na jej rast bude obrovský.

Bývalá francúzska ministerka financií tiež varovala pred zväčšujúcou sa nerovnosťou príjmov, ktorá je podľa nej prekážkou trvalého rastu.

Lagardová dodala, že vlády musia fiškálnou, sociálnou politikou a politikou v oblasti vzdelávania a zdravotníctva bojovať proti nerovnostiam.