Clá môžu USA pripraviť o 150-tisíc pracovných miest, tvrdí ekonóm Moody's

Zamýšľané clá na dovoz hliníka a ocele do Spojených štátov by krajinu mohla pripraviť až o 150 000 pracovných miest, ak jej obchodní partneri prídu s "primeranou odpoveďou".

Agentúre Reuters to v stredu povedal hlavný ekonóm spoločnosti Moody's Analytics Mark Zand. Plán uvaliť clo vo výške 25 percent na dovoz ocele a desať percent na dovoz hliníka oznámil minulý týždeň americký prezident Donald Trump.

Ak by títo partneri k žiadnym protiopatreniam nesiahli, predstavovala by strata niečo medzi 50 000 a 60 000 pracovnými miestami, prevažne vo výrobe. Prepúšťanie by čiastočne vykompenzoval nábor odhadovaných 10 000 až 15 000 pracovníkov, ktorých by zamestnali americkí spracovatelia hliníka a ocele. Americkú ekonomiku by tieto straty podľa Zandiho nemali ohroziť.

Ekonóm to povedal novinárom na konferencii pri príležitosti vydania správy inštitútu ADP o februárové zamestnanosti v USA. Z tej vyplynulo, že súkromný sektor vytvoril v druhom mesiaci roka 235 000 nových pracovných miest.

Miera nezamestnanosti v USA je aktuálne 4,1 percenta. Podľa Zandiho by sa v polovici budúceho roka vďaka daňovým škrtom a vyšším vládnym výdavkom mohla dostať pod 3,5 percenta, a to napriek tomu, že sa zvyšuje riziko prehriatia ekonomiky.