Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko stratí

Ešte je otvorené, či Gazprom totálne stopne tok plynu cez Ukrajinu. No ak je spochybňovaná ukrajinská trasa, tak je spochybňovaná aj trasa cez Slovensko, povedal Badida. Arbitrážny verdikt nariadil, že Gazprom má ukrajinskej firme Naftogaz zaplatiť vyše 2 miliardy eur. Rusko sa voči verdiktu odvolalo a hrozí zastavením dodávok plynu na Ukrajinu.

Aj pre spomínaný dlhoročný spor je Slovensko pre Ukrajinu od roku 2015 významný dodávateľ plynu cez spätný tok z Budiniec. Dodávame sprostredkovane ruský plyn, no za výhodnejšiu cenu ako Ukrajine dávalo Rusko. Aj pre tranzitnú spoločnosť Eustream je to z obchodného hľadiska výhodné, pretože reverzný tok plynu zabezpečuje pätinu až štvrtinu jeho prepravy, upozornil Badida.

Moskovskí komentátori si myslia, že spor hrá ruskému koncernu do kariet. Keďže sa zvyšujú obavy EÚ, že sa môže prerušiť tranzit plynu do Európy cez Ukrajinu, spor by mohol podporiť argumenty pre výstavbu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2). Tento projekt však vzbudzuje obavy nových členov EÚ, najmä Poľska, pretože obchádza strednú Európu.

Pre západnú Európu nepredstavuje Gazprom žiadne riziko, v strednej a východnej Európe však kontroluje trh, vysvetlil Badida, podľa ktorého je preto potrebná podpora trhového prostredia a budovanie prepojení, ktoré by mohli do regiónu prepraviť plyn aj z iných krajín ako z Ruska. Nord Stream 2 oslabuje tranzitnú pozíciu Slovenska, čím môžeme prísť aj o vyšší príjem z tranzitných poplatkov, no nič nie je čiernobiele. Objavujú sa nové príležitosti. Ide o plynárenskú trasu zo západu cez Slovensko smerom na juh do Rakúska, ktorou sa už v súčasnosti prepravujú významné objemy plynu. Pri vlaňajšej aukcii bol jediným záujemcom o využitie voľnej kapacity na tejto trase Gazprom. Slovensko sa tak môže stať na rozdiel od minulosti významnou tranzitnou krajinou zo západu na juh a východ, dodal Badida.