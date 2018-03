Tvorba cien energií vyvoláva pochybnosti

Nové vyhlášky na výpočet cien energií by mali byť známe už tento rok. Minulý týždeň zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predbežnú informáciu o chystaných zmenách.

Regulátor mal už nové znenie vyhlášok spripomienkované, keď ich dal nový predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek stiahnuť hneď po svojom nástupe vlani v lete. Chýbalo mu v nich vyčíslenie ekonomických dosahov. Ak by sa malo podľa nich ísť už v tomto roku, musel by ich úrad nanovo pripraviť do konca septembra 2017, čo sa nestalo. Aktuálne sa tak vydávajú cenové rozhodnutia ešte podľa vyhlášok z roku 2016. Stiahnuté vyhlášky riešili aj problematiku ističov, ktoré stáli za privysokými cenami v januári 2017.

Riadne pripomienkové konanie k novým vyhláškam má prebehnúť v apríli a máji. „ÚRSO chce zabezpečiť, aby sa podľa nových vyhlášok vydávali nové cenové rozhodnutia už v tomto roku,“ povedal hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Neznamená to však podľa neho automaticky, že nové cenové rozhodnutia vydané v tomto roku už po novom, na rozdiel od vyhlášok, budú platiť už v tomto roku. Podľa predbežnej informácie nie je ani jasné, či vyhlášky riešia aj sporné ističe. Práve tie stáli za aférou z privysokými cenami energií v januári minulého roka, ktorá stála kreslo bývalého šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka.

Ceny mierne narástli

Ceny energií v tomto roku mierne narástli. Zdraženie na trhoch Jahnátek zohľadnil, pričom s inými vstupmi do ceny nehýbal. Chce tým splatiť dlh distribučkám za zelenú elektrinu. V minulosti chcel úrad ceny znížiť preverením skutočného majetku distribučných spoločností. V roku 2015 sa kvôli tomu výrazne navýšil rozpočet regulačného úradu – a to takmer o 1,8 milióna eur. Hĺbková kontrola sa rozbehla na jar roku 2016. Okrem pracovníkov úradu ju robili externí znalci.

Kontrolovali sa stavby, majetok, transformátory, autá i využitie konkrétnych vedení a sietí. Práve údaje o majetku distribučiek vstupujú do ceny elektriny pre odberateľov. Posledná kontrola majetku totiž prebehla ešte v roku 2005.

ÚRSO vtedy argumentoval výraznou zmenou majetku distribučiek. Výsledkom kontroly tak malo byť podľa regulátora zníženie cien. Opak bol však pravdou.

Hneď nato začalo znalecké posudky kontrolovať ministerstvo spravodlivosti. Znalecké posudky boli pridrahé, fakturované sumy sa pohybovali v tisíckach eur. Okrem toho úradu aj jednej zo znaleckých spoločností – martinskej JHS, šéfoval jeden a ten istý človek. Ministerstvo našlo viacero pochybení – štyria znalci dostali pokuty, padol aj zákaz činnosti na jeden rok či vyškrtnutie zo zoznamu znalcov.

Znalecké posudky z minulosti sa nevyužijú

„Súčasné vedenie ÚRSO nemá kompetencie, aby preverilo relevantnosť záverov kontroly, ktoré vznikli na základe posudkov znalcov dodaných bývalému vedeniu ÚRSO,“ povedal hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz. Kontrola je však podľa neho výlučne na rezorte spravodlivosti.

Ešte pri svojom nástupe sa chystal Jahnátek pozrieť na to, ako skončilo preverenie majetku distribučných spoločností. Aktuálne úrad skončil pri vyhlásení, že „neplánuje využívať ani tolerovať tie znalecké posudky z minulosti, ktoré sa ukážu ako pochybné“.

Úrad kontroloval energetické subjekty aj vlani, celkovo ich preveril 103. A rozdal pokuty vo výške 237,6-tisíca eur. „Úrad pri nich zistil najčastejšie porušenia zákona v jednotlivých odvetviach, a to podnikanie v sieťových odvetviach v rozpore s platnou legislatívou, nedodržanie určeného spôsobu cenovej regulácie a neuskutočňovanie dodávok tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo určenými cenami,“ hovorí Igaz.

Úrad dostal peniaze na autá aj počítače

Aj v tomto roku sa rozpočet úradu navyšoval – a to o 1,1 milióna eur. Osobné výdavky úradu pritom išli hore o 809-tisíc eur, teda takmer o tretinu oproti minulému roku. Ministerstvo financií to zdôvodnilo potrebami, ktoré vyplynuli z prijatej novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Skutočný nárast rozpočtu úradu je oproti minulému roku podľa Igaza 768-tisíc eur.

Čo majú zmeniť nové vyhlášky -Vyhláška vo vodárenstve upravuje vzorec na výpočet primeraného zisku pri zohľadnení využitia kapacity vodohospodárskeho majetku. Vyhláška v plynárenstve má spresniť definíciu niektorých ekonomicky oprávnených nákladov, ktorá zamedzí neprimeranému doúčtovaniu ceny za prekročenie ročného množstva dodaného – Vyhláška v elektroenergetike upravuje legislatívno-technické parametre pri vzorci na určenie – Vyhláška v teplárenstve má zmeniť výpočet niektorých ekonomicky oprávnených nákladov v cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, tak, aby objektívne odzrkadľovali náklady. ZDROJ: Predbežná informácia ÚRSO

Ďalšie peniaze dostal úrad aj na obnovu zastaraného vozového parku a na čiastočnú výmenu nefunkčnej výpočtovej techniky. Investovať musí regulátor aj do informačných systémov, vysvetľuje Igaz. Aktuálne úrad analyzuje potreby jednotlivých oddelení. Práve novela regulačného zákona si vyžiadala zmenu organizačnej štruktúry. „S tým súvisia aj náklady na osobné výdavky (mzdy a odvody). Napríklad namiesto niekdajšieho jedného podpredsedu má úrad dvoch,“ hovorí Igaz. Ich platy sa navyšovali na úroveň podpredsedov regulačnej rady, ktorá dozerá na činnosť úradu.

Po novom má tak úrad dve oddelenia – sekciu cenovej regulácie a sekciu ekonomiky a vecnej regulácie. „Predpokladá sa, že medziročne stúpnu aj výdavky súvisiace so zabezpečením odmien členov Regulačnej rady, keďže predseda Regulačnej rady už nemá dvojitú funkciu ako predtým,“ hovorí Igaz. V minulosti totiž sedel bývalý šéf úradu Holjenčík na dvoch stoličkách. Rozpočet úradu zaťaží podľa Igaza aj „odchodné pre zamestnancov smerujúcich do dôchodku“.