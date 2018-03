Slovenské vládne dlhopisy sú zaujímave pre investorov

Výnosy desaťročných vládnych slovenských dlhopisov od začiatku roka rástli a pred korekciou dosiahli 0,88 %. V období vysokej volatility, keď sa globálny index volatility začiatkom februára vyšplhal až nad 35 %, sa podľa analytičky slovenské dlhopisy rýchlo otriasli a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 0,8 %.

„Ako pri ostatných dlhopisoch regiónu strednej a východnej Európy aj tu je síce problém s ich nízkou likviditou, no slovenské dlhopisy sa javia ako zaujímavý spôsob diverzifikácie investičného portfólia,“ predpokladá Spinozzi s tým, že úverové rozpätie medzi slovenskými a nemeckými desaťročnými dlhopismi je aktuálne veľmi tesné. „Znamená to, že rozdiel medzi cenou nemeckých a slovenských vládnych bondov je veľmi malý,“ vysvetlila. Podľa nej výnosy slovenských dlhopisov v blízkej budúcnosti porastú a mali by do konca roka vystúpiť nad 1 %.

Ako dodala, dlhopisy krajín regiónu strednej a východnej Európy predstavujú riziko z pohľadu dostatočnej likvidity trhu, sú však relatívne odolné v obdobiach vysokej volatility trhov. „Aj keď stredná a východná Európa stále nesie istý stupeň politického rizika, investori dôverujú tomuto regiónu čoraz viac,“ priblížila, pričom investori sú presvedčení, že dlhopisom sa bude už len dariť.

Krajiny v tomto regióne podľa analytičky už nemožno považovať za rozvíjajúce sa trhy, naďalej si však zachovávajú riziká ako napríklad závislosť od silnejších exportných ekonomík či politickú neistotu. Napriek rastu ekonomík strednej a východnej Európy je podľa analytičky znepokojivým signálom nárast preferencií populistických politických strán. „Znižuje sa tým dôvera v tradičné inštitúcie vrátane Európskej únie, čo zvyšuje volatilitu na miestnych trhoch,“ myslí si Spinozzi.