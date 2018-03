Uber sa dohodol s českou vládou, vodiči budú mať taxikársku licenciu

Ďalej budú musieť mať vodiči firmy licenciu ako taxikári a budú tiež dobrovoľne evidovať tržby. Po stretnutí so zástupcami firmy to povedal premiér Andrej Babiš (ANO). Príslušné memorandum podľa neho vláda uzavrie s firmou do konca marca. Do konca apríla by mala firma uzavrieť s finančnou správou protokol o vykazovaní tržieb.

„Uber tu má firmu, ktorá robí len marketing, a biznis robia cez Holandsko. Okamžite teda požiadajú o živnostenský list. Do konca marca podpíšeme memorandum, ktoré bude ďalej obsahovať, že všetci vodiči si musí požiadať o licenciu. Pani (pražská) primátorka (Adriana Krnáčová) bude riešiť kapacitu poskytovania licencií. A bude tam, že dobrovoľne súhlasia, že zavedú EET a medzi finančnou správou a firmou sa podpíše protokol o vykazovaní tržieb, a to do konca apríla,“ uviedol Babiš.

Uber podľa svojich zástupcov reguláciu víta. „Pripomienky z dnešnej (štvrtkovej) schôdzky berieme veľmi vážne – rozhodne sú teraz pred nami úlohy, ktoré musíme vyriešiť. Veríme, že ďalšie rokovania budú nasledovať aj v budúcnosti, pretože sme odhodlaní urobiť to správne pre tisíce spotrebiteľov, vodičov i pre Prahu,“ uviedol generálny riaditeľ Uber pre strednú a východnú Európu Alexei Stakh.

Dodal, že v spolupráci s českými mestami chce Uber pomáhať k efektívnemu využitiu áut, čo uľahčí doprave a povedie k menšiemu znečisteniu a nižšej potrebe parkovacích miest.

Krnáčová (ANO) po stretnutí prisľúbila, že Praha sa bude snažiť navýšiť kapacitu skúšobných miestností pre získavanie licencií, o čo Uber požiadal. Zároveň upozornila, že Uber odmietol povedať, koľko vodičov má v ČR. Podľa Babiša sú to tisíce. „Som rada, že si uvedomili, že tu štyri roky podnikali protizákonne,“ uviedol Krnáčová.

Minister dopravy Dan Ťok (za ANO) upozornil, že pre neho nie je prijateľné, aby ešte nejaký čas jazdili vodiči Uberu bez licencie. „Ja by som na nich rád tlačil, aby okamžite prestali s praxou, aby používali vodičov, ktorí nemajú licenciu,“ uviedol. Krnáčová dodala, že vodiči bez licencie budú postihovaní.

Koncom februára Babiš firme adresoval list, v ktorom Uber vyzval, aby dodržiaval zákony, alebo zvážil ukončenie služieb v krajine. Firma potom uviedla, že chce spolupracovať na riešení problémov spojených s jej fungovaním.

Alternatívni prepravcovia sú podľa taxikárov nekalou konkurenciou. Vodiči týchto služieb podľa nich nedodržiavajú zákon, pretože nemajú napríklad taxameter ani označené vozidlo. Na základe výsledku dnešného rokovania a tiež postupu práce na novele zákona o taxislužbe v Snemovni taxikári rozhodnú o prípadných ďalších protestoch.

Naposledy v Prahe protestovali klasickí taxikári 1. marca aj pred úradom českej vlády, do akcie sa zapojilo približne 200 vozidiel. S cieľom poukázať na nerovné podmienky usporiadali vo februári štyri pomalé jazdy Prahou, ktorými stovky áut blokovali dopravu. Najskôr krúžili po magistrále, potom taxikári zvolili menej priepustné komunikácie na vltavskom nábreží, čo viedlo k väčším dopravným komplikáciám.

Uber v Prahe využíva podľa informácií firmy 300 000 ľudí, čo znamená nárast počtu zákazníkov za posledný rok o 60 percent. Počet aktívnych vodičov sa zvýšil o polovicu na 2 000 ľudí. Z toho 90 percent má iný zdroj príjmu.