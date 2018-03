Americké clá pocíti aj Slovensko

Americký prezident naplnil svoje hrozby a vo štvrtok večer uvalil vysoké clá na všetku dovážanú oceľ a hliník. Svet sa tak po prvý raz od vypuknutia hospodárskej krízy ocitol na prahu celosvetovej obchodnej vojny. Z Európskej únie sa do Spojených štátov amerických každý rok vyvezie približne 35 miliónov ton ocele.

„Strata vývozu do USA v kombinácii s očakávaným masívnym nárastom dovozu do EÚ môže zničiť desaťtisíce pracovných miest v európskom oceliarskom priemysle,“ povedal Axel Eggert, generálny riaditeľ Európskeho oceliarskeho združenia EUROFER. Na starom kontinente pôsobiaci výrobcovia ocele totiž dlhodobo čelia lacnej čínskej konkurencii, ktorá bude ešte tvrdšia v prípade amerického trhu. Zároveň aj európski výrobcovia budú čeliť starostiam s umiestnením existujúcej produkcie.

V USA už o menej ako dva týždne začne platiť 25-percentné clo na dovážanú oceľ a v prípade hliníka sa sadzba stanovila na úrovni desať percent. „Dosah prijatých opatrení na slovenskú ekonomiku je v tomto momente veľmi ťažko posúdiť, keďže budú mať globálny dosah,“ uviedol hovorca Ministerstva hospodárstva SR Maroš Stano.

Slovensko počas jedného roka do USA priemerne exportuje oceľ v hodnote 26 miliónov eur, výrobky zo železa za 24 miliónov eur a hliník v hodnote päť miliónov eur. „Výpadok týchto exportov by pre slovenskú ekonomiku nemal mať vážnejší dosah, s výnimkou exportov oceľových rúr,“ dodal Stano. Týchto výrobkov sa za prvých 11 mesiacov roku 2017 vyviezlo do USA za 7,3 milióna eur.

„Clá však môžu mať sekundárne dosahy v súvislosti s tým, že postihnuté krajiny sa budú snažiť umiestniť svoje produkty aj na trh EÚ, čím sa vytvorí tlak na zníženie trhových cien týchto produktov,“ upozornil Stano.

Na zavedenie ciel reagovali štyri zo šiestich hlavných európskych akciových indexov rastom a finančné trhy zatiaľ nepočítajú s vypuknutím obchodnej vojny. Zároveň hlavný oceliarsky index v Spojených štátoch amerických reagoval len miernym prepadom svojej hodnoty.

Podľa najväčších domácich oceliarní bude kľúčová ochrana pred lacným čínskym dovozom. „V rámci nedávneho globálneho fóra pre nadmernú kapacitu ocele, ktoré sa dňa 30. novembra 2017 konalo v Berlíne, členské štáty EÚ taktiež došli k záveru, že obrovská globálna nadvýroba ocele pre náš priemysel, zamestnancov a ekonomiku predstavuje existenčné riziko. Súhlasíme s tým, že globálna nadvýroba a neférové importy sú skutočnou hrozbou pre každého trhovo orientovaného a súkromného výrobcu, či už etablovaného na Slovensku, v Európe alebo USA,“ povedal Ján Bača, hovorca U. S. Steel Košice. Podľa oceliarní si aktuálne globálne problémy vyžadujú globálne riešenia. „Preto žiadame predstaviteľov vlády, aby ešte razantnejšie, či už formou rokovaní, alebo obchodných ochranných mechanizmov, riešili tieto ohrozenia,“ dodal Bača.

Absurdné spájanie ciel a NATO?

Po Kanade je práve Európska únia druhým najväčším dovozcom ocele do USA. „Americké clá bezohľadne zasiahnu európskych výrobcov ocele, ktorí značne utrpia stratou jedného z hlavných exportných trhov. Je absurdné, že prezident ospravedlňuje zavádzanie ciel americkou národnou bezpečnosťou a prepája ich s financovaním Severoatlantickej aliancie (NATO),“ uviedol Eggert. Donald Trump svojim európskym spojencom dlhodobo vyčíta, že na spoločnú obranu dávajú oveľa menej peňazí, ako sa zaviazali, a aktuálne ani Slovensko nemá obranné výdavky vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP).

„Zavedením ciel na hliník a oceľ chránim americkú národnú bezpečnosť,“ vyhlásil americký prezident Donald Trump. Ten zároveň načrtol, že pri spriatelených štátoch treba prejaviť viac pružnosti. Nové clá sa preto netýkajú Mexika ani Kanady. Oba susedné štáty aktuálne s USA vyjednávajú o novej podobe Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA).

Textil vyrábajú Američania aj tak v Číne

Výnimky z ciel sa už tento víkend snažili so Spojenými štátmi americkými dohodnúť aj predstavitelia Európskej únie. Stretnutie k dohode neviedlo, bude pokračovať v budúcom týždni. V krajnom prípade je v hre zavedenie vysokých ciel na potraviny, motorky a oblečenie dovážané z USA. Problémom je, že tovar vyrobený v Číne nezasiahnu clá uvalené na USA. A keďže napríklad aj kvalitný textilný tovar vyrábajú americké firmy v Číne, dosahy odvetných ciel by nemuseli v USA pocítiť.

„V minulosti obchodné vojny nikdy nič dobré nepriniesli a v krajnom prípade sa nedá vylúčiť ani návrat hospodárskej krízy. Som ale optimista a nepočítam s dlhou trvácnosťou amerických ciel,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

Ohrozený automobilový priemysel

Na druhej strane Donald Trump tvrdí, že je pripravený vyhrať všetky obchodné vojny a v minulosti hrozil zavedením 35-percentného cla na autá dovezené z EÚ. „To by bola pre Európu hotová katastrofa. Už dnes sa počíta s miernym poklesom predaja automobilov v Európe a strata amerického trhu určite zníži výrobu automobilov v Európe,“ uviedol Juraj Borgula, viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Podľa neho automobilové koncerny môžu na zavedenie ciel reagovať aj posilnením výroby priamo v Spojených štátoch amerických.

„Pri dnešných moderných technológiách nie je veľmi ťažké zaviesť výrobu nových modelov priamo v Spojených štátoch amerických. Samozrejme, bude to chvíľu trvať a niečo stáť, ale zo strednodobého pohľadu môžu automobilky zvoliť aj takéto riešenie,“ dodal Borgula.

Aktuálne je na dovážané automobily z EÚ uvalené clo vo výške dvoch percent. Cena luxusného automobilu za 100-tisíc dolárov pre existujúce clo stúpa na 102-tisíc dolárov. Po uvalení 35-percentných ciel stúpne cena vozidla až na 135-tisíc dolárov. Z troch na Slovensku pôsobiacich automobilových závodov vyváža do Spojených štátov amerických jedine bratislavský závod Volkswagen Slovakia. Z hlavného mesta Slovenska putujú za Atlantický oceán luxusné SUV vozidlá Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Porsche Cayenne. Veľký záujem zo strany amerických zákazníkov sa očakáva aj pri novom automobile Audi Q8.

Kórejská automobilka Kia má jeden svoj výrobný závod aj priamo v Spojených štátoch amerických a z Európy sa za veľkú mláku nevyváža žiaden automobil. "Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Kia Motors Slovakia žiadne autá do USA nevyváža, nemalo by sa nás prípadné zavedenie dovozného cla na automobily zo strany USA nijako dotknúť,“ povedal Jozef Bačé, hovorca Kia Motors Slovakia. Podobne do USA nevyváža ani trnavský závod PSA Peugeot Citroën Slovakia.

Trump má v niečom pravdu

Nemecký inštitút IFO varuje pred zavádzaním odvetných opatrení a vypuknutím celosvetovej obchodnej vojny. „Donald Trump má pravdu, keď upozorňuje na vysoké dovozné clá Európskej únie na americké automobily, ktoré sú vo výške desať percent,“ uviedol Gabriel Felbermayr, riaditeľ nemeckého ekonomického inštitútu IFO. Podľa neho sú dovozné clá Spojených štátov priemerne naozaj nižšie ako tie, ktoré vyberá Európska únia na tovar dovezený z USA. „To zodpovedá pravidlám dohodnutým v Uruguajskom kole 1986 – 1994, ale odvtedy sa svet výrazne zmenil. Odstránením ochranných sadzieb by nemecká vláda a EÚ mali navrhnúť rokovanie o dohode, ktorá umožní rýchle zníženie ciel v transatlantickom obchode zo strany Európy i USA,“ dodal Felbermayr.

Trump tiež dlhodobo upozorňuje na neférovú súťaž vo výrobe ocele. „Čínski výrobcovia dlhodobo profitujú zo štátom dotovaných cien elektrickej energie. Tiež dostávajú štátne pôžičky s nízkym úrokom, čo určite nie je v súlade s férovou hospodárskou súťažou,“ uzavrel Baláž. Aj slovenský U. S. Steel Košice však napríklad profituje zo štátom dotovaných cien elektrickej energie.