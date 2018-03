V Česku chystajú 75 % zľavu pre penzistov a študentov vo vlakoch aj autobusoch

Novinka by mala začať platiť od zmeny cestovných poriadkov, teda od 10. júna. Štátnu pokladnicu to má stáť 5,8 miliardy českých korún (približne 232 miliónov eur). V nedeľných Otázkach Václava Moravce Českej televízie to povedal premiér v demisii Andrej Babiš (ANO). V programovom vyhlásení súčasná vláda v demisii sľubovala cestovné na železnici pre seniorov a študentov do 26 rokov zdarma.

Babiš v televíznej debate povedal, že zľava iba na železnici by nič nevyriešila. Poukázal na to, že železničných zastávok je oveľa menej ako obcí a miest v Česku. Novú zľavu chce zaviesť prostredníctvom nariadenia vlády.

„Tento systém bude jednoduchý a férový,“ vyhlásil. Dôchodcom by podľa neho malo stačiť len ukázať na stanici pri pokladni občiansky preukaz a podobne by to malo fungovať aj u študentov. Ako však povedal, dopravcovia budú mať možnosť neposkytovať zľavy na niektorých preplnených spojoch .

Peniaze na zľavy má štát podľa Babiša získať z ďalších úspor štátu a rušením „nezmyslov“, kam zaradil aj program Štart na ministerstve priemyslu a dopravy za 1,3 miliardy korún. Poukázal aj na to, že sa štátu darí lepšie vyberať daň z pridanej hodnoty.