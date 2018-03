Trump opäť pohrozil Európe clom na autá, EÚ je vraj na USA zlá

„Európska únia – úžasné krajiny, ktoré zle zaobchádzajú s USA pri obchodovaní – sa sťažuje na clá na oceľ a hliník,“ uviedol Trump na Twitteri. „Ak sa vzdajú svojich hrozných bariér a ciel na dovoz produktov z USA, aj my sa vzdáme našich. Veľký deficit. Ak nie, zvýšime clá na autá, atď. FÉR!“

Clá na dovoz áut do USA sú v súčasnosti skutočne nižšie ako clá na dovoz vozidiel vyrobených v USA do EÚ. Únia požaduje 10 %, v USA to je naopak len 2,5 %. Naopak, clá na dovoz nákladných áut a pick-upov do USA sú výrazne vyššie.

Trump v sobotu večer na stretnutí so svojimi prívržencami v Pennsylvánii ešte pritvrdil svoju rétoriku. Autá sú podľa neho veľkým problémom a pohrozil EÚ: „Uvalíme clá na Mercedes Benz, uvalíme clá na BMW.“

V sobotu sa v Bruseli stretli komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová a japonský minister obchodu Hiroshige Seko s obchodným splnomocnencom USA Robertom Lighthizerom. EÚ aj Japonsko požadujú výnimky z ciel na dovoz ocele (25 %) a hliníka (10 %). Únia zdôrazňuje, že je blízkym spojencom Spojených štátov v oblasti obchodu aj obrany a neohrozuje ich národnú bezpečnosť. Stretnutie skončilo bez výsledkov, diskusie o výnimkách majú pokračovať na budúci týždeň.