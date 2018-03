Banky požičajú najviac 90 percent z ceny bytu

„Hoci riziká spojené s ďalším uvoľňovaním úverových štandardov sa prijatím doterajších opatrení zmiernili, z hľadiska medzinárodného porovnania a kumulácie rizík na trhu nehnuteľností sa ukazuje potreba ich ďalšieho sprísnenia,“ uvádza sa v návrhu sprísňovania poskytovania spotrebných úverov od Národnej banky Slovenska. Minimálna výška požadovaných úspor má byť stanovená na úrovni desiatich percent z ceny kupovanej nehnuteľnosti. Napríklad človek žijúci v hlavnom meste Slovenska bude potrebovať na získanie dvojizbového bytu v cene 80-tisíc eur úspory vo výške 8-tisíc eur a zvyšných 72-tisíc eur požičia banka. Podľa Národnej banky Slovenska stopercentné hypotéky aktuálne dostane približne šesť percent žiadateľov o úver.

Slováci sa zadlžujú najviac v regióne

„Zadlženosť slovenských domácností v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) sa dostala na najvyššiu úroveň v regióne strednej a východnej Európy a naďalej rastie v rámci tohto regiónu aj v rámci eurozóny najrýchlejším tempom,“ upozorňuje NBS. Ľudí do brania pôžičiek lákajú rekordne nízke úroky kombinované s historicky najnižšou nezamestnanosťou. Čoraz viac ľudí preto verí, že nebude mať problém splácať niekoľkotisícové spotrebné úvery, ako aj hypotéky presahujúce státisíce eur. Lenže finančný trh počíta už od leta 2019 s postupným rastom úrokov a aj keď dobré ekonomické časy majú trvať aj ďalšie tri najbližšie roky, pochybnosti v Európe stále vyvolávajú sklony ľudí k extrémizmu.

Už samotný rast úrokov utlmí hypotéky. Splátka 20-ročnej hypotéky vo výške 100-tisíc eur je pri ročnom úroku 1,2 percenta v mesačnej výške 469 eur. Až o 96 eur na 565 eur stúpne splátka toho istého úveru v prípade zvýšenia úroku na 3,2 percenta za rok. Zvyšovanie úrokov v slovenskej ekonomike príde po tom, čo Európska centrálna banka ukončí tlačenie peňazí, čo je naplánované na september 2018. Centrálna banka zatiaľ nenaznačila, kedy začne dvíhať úrokové sadzby a finančné trhy za najpravdepodobnejší termín považujú leto 2019.

„Európska centrálna banka (ECB) pristúpi k zvyšovaniu kľúčovej úrokovej sadzby pravdepodobne až v budúcom roku, už tento rok by však mohla ukončiť program nákup aktív (tlačenie peňazí – pozn. red.). To by malo byť pre trhy dostatočným impulzom na to, aby postupne začali očakávania budúceho zvyšovania kľúčovej úrokovej sadzby ECB premietať aj do sadzieb na finančných trhoch, najskôr na dlhšom konci úrokovej krivky, s blížiacim sa zvyšovaním sadzieb však aj do kratšieho konca úrokovej krivky,“ povedal Ľubomír Koršňák, ekonomický analytik UniCredit Bank. Podľa analytikov tak najskôr začnú rasť úroky pri úveroch s dlhšou dobou splatnosti a potom sa pridajú aj pôžičky s kratšou dobou splatnosti.

Úrok sa teraz oplatí zafixovať

„Klientom bánk sa aktuálne oplatí fixovať rekordne nízke úroky na čo najdlhšiu dobu,“ odporučil výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik. Aktuálne sa najnižšie úroky pohybujú tesne pod úrovňou jedného percenta a klienti bánk si ich môžu fixovať na 3 roky. Po uplynutí tejto doby finančné domy výšku úrokovej sadzby zmenia. Klienti bánk si môžu nemennosť úroku fixovať na jeden, tri, päť až desať rokov. Zároveň žiaden finančný dom neponúka hypotéku s rovnako vysokým úrokom počas celej doby splácania úveru.

NBS pripravuje aj ďalšie opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť rizikovému zadlžovaniu Slovákov. Už od októbra 2018 má platiť, že ľudia budú môcť od bankových aj nebankových spoločnosti požičať maximálne 8-násobok svojho ročného príjmu. Napríklad človek s čistým mesačným príjmom 700 eur si bude môcť požičať maximálne 67¤200 eur. Takto stanovený strop sa vzťahuje na všetky úvery a nedá sa mu vyhnúť zobratím viacerých pôžičiek od rôznych bánk a nebankových spoločností.

Zároveň už od začiatku tohto roka začali platiť prísnejšie pravidlá, ktorými banky aj nebankové spoločnosti overujú schopnosť ľudí splácať poskytnuté úvery. Napríklad človek s dvoma deťmi a čistým mesačným príjmom 700 eur môže mať maximálnu mesačnú splátku úveru vo výške 270,64 eura. Spotrebný úver napríklad nedostane ženatý otec rodiny s dvoma deťmi, ktorý každý mesiac v čistom zarobí 600 eur, má mesačnú splátku hypotéky vo výške 150 eur a kreditnú kartu so sumou 500 eur. Zároveň v stres testoch bánk musia ľudia zvládnuť splácať hypotéky aj v prípade zvýšenia úrokov o dva percentuálne body.