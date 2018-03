Singapurský Broadcom nemôže prevziať americký Qualcomm. Trump to zakázal

Dôvodom na zastavenie najväčšej akvizície v histórii technologického sektora sú podľa Bieleho domu obavy o národnú bezpečnosť. Firma Broadcom, ktorá chce premiestniť svoje sídlo zo Singapuru do USA, za americkú firmu ponúkla 117 miliárd dolárov.

Prezident podľa agentúry AP rozhodol na základe odporúčania vládneho výboru pre zahraničné investície (CFIUS), ktorý preveruje plánované prevzatia amerických podnikov z hľadiska dopadov na bezpečnosť. Zdroj z Bieleho domu agentúre Reuters povedal, že Trumpa k vydaniu zákazu viedla obava o možnú stratu vedúcej úlohy Spojených štátov v udávaní trendov budúcnosti mobilnej komunikácie.

Akcionári Qualcommu dávali najavo skepsu z chystaného spojenia a niektorí experti sa podľa Reuters domnievali, že by Broadcom mohol časť firmy predať čínskym spoločnostiam, čo by uškodilo vývoji bezdrôtovej technológie 5G, pretože teraz je v USA len niekoľko výrobcov potrebného hardvéru.

„Prechod k čínskej dominancii v (oblasti) 5G by mal podstatné negatívne dopady na národnú bezpečnosť Spojených štátov,“ uviedol CFIUS.

Qualcomm sa v posledných rokoch stal jedným z najväčších konkurentov čínskeho telekomunikačného gigantu Huawei. Práve táto firma by podľa obáv americkej armády mohla v prípade uskutočnenia fúzie do desiatich rokov získať dominantné postavenie v mobilných technológiách a americké bezpečnostné zložky by mohli byť odkázané len na nákup vybavenia od Huawei.

Prevzatie Qualcommu malo dať vzniknúť tretiemu najväčšiemu výrobcovi čipov na svete, po spoločnostiach Intel a Samsung. Broadcom vo vyhlásení uviedol, že „silne nesúhlasí“ s tvrdením, že by fúziou vzniklo riziko pre národnú bezpečnosť USA.

Spojené štáty v poslednom období stále dôraznejšie dávajú najavo obavy týkajúce sa prístupu zahraničných firiem k americkým technológiám a duševnému vlastníctvu. Začiatkom roka Huawei uviedol, že nedosiahol dohodu o predaji svojho nového smartfónu prostredníctvom amerického operátora, ktorým je podľa všetkého AT&T. Nedávno tiež USA zablokovali predaj americkej spoločnosti MoneyGram, ktorá sa zaoberá prevodom peňazí, do rúk čínskej Ant Financial. Tá je divíziou pre digitálne platby najväčšieho čínskeho internetového predajcu Alibaba.