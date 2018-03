EÚ posiela Slovensku ďalšie milióny

Milióny eur by sa mali cez nový fond dostať k malým a stredným podnikom. Za Stredoeurópskym fondom fondov (CEFoF) stojí Európska investičná banka (EIB), za ktorou stoja členské štáty EÚ. Fond fondov by mal navýšiť kapitálové investície malých a stredných firiem v stredoeurópskom regióne.

Mieri do piatich krajín – Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Slovinska. Výber firiem pritom bude obmedzený len ich veľkosťou, nebude závisieť ani od ich zamerania či doterajšej ziskovosti. Vytvorí sa tak ďalšia možnosť na získanie prostriedkov pre malé a stredné firmy, ktoré chcú expandovať.

Historická udalosť

Fond fondov bol spustený v decembri 2017. Jeho investičné obdobie potrvá štyri roky – teda do konca roka 2021. Jeho celkový objem tvorí v súčasnosti 80,3 milióna eur. Dve pätiny zdrojov pochádza od skupiny EIB. Slovenská záručná a rozvojová banka Asset Management (SZRB AM) investovala za Slovensko 10 miliónov eur. Peniaze vo fonde by sa mali ešte navýšiť približne na 97 miliónov eur po zapojení Maďarska.

"Je to historicky prelomová udalosť z toho hľadiska, ako medzinárodné inštitúcie rôzneho druhu aj v spolupráci s národnými rozvojovými inštitúciami chcú podporiť rozvoj kapitálového trhu, rozvoj malých a stredných podnikov nielen na Slovensku, ale vôbec v rámci stredoeurópskeho priestoru,“ povedal viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Vazil Hudák. Minimálny celkový odhadovaný objem kapitálových investícií do podnikov je pritom 160 až 200 miliónov eur.

Zapojené fondy totiž môžu prostriedky od EIB navýšiť. Okrem toho podpora fondu garantovaného EIB často pritiahne do firmy ďalších investorov, lebo ide o záruku, že je to perspektívna firma.

V praxi totiž nebude samotný Fond fondov vstupovať do podporených spoločností, ale investuje do fondov. Tie budú realizovať samotnú kapitálovú investíciu do vybranej firmy. Na Slovensku bude získavanie fondov zastrešovať združenie Slovak Venture Capital & Private Equity Association (SLOVCA), ktoré v súčasnosti združuje sedem fondov, pričom sa očakáva ďalšie rozšírenie.

„Typickí inštitucionálni investori na slovenskom trhu prakticky neinvestujú do lokálnych fondov, čím je náš rizikový kapitálový trh veľmi závislý od zahraničných investorov,“ hovorí prezident združenia SLOVCA Ján Kutan. Potrebná je však podľa neho hlavne výraznejšia osveta a informovanie potenciálnych záujemcov.

Firmy chceli radšej úvery

EIB sa totiž už pred rokmi pokúšala rozbehnúť medzi slovenskými firmami kapitálové investície. Zastrešovať ich mal fond JEREMIE, ktorý sa zameral na finančných sprostredkovateľov, cez ktorých sa peniaze mali dostať do firiem. No bez väčšieho úspechu. Firmy mali záujem skôr o úvery ako o peniaze z fondu. Podiel kapitálových investícií na hrubom domácom produkte (HDP) je totiž vo vybranej päťke krajín takmer na chvoste únie. Ide pritom na rozdiel od klasických úverov či pôžičiek o vstup investora v podobe fondu do firmy.

Pomoc začínajúcim

V prípade Fondu fondov bude účasť investora závisieť už od konkrétnej stratégie toho-ktorého správcu fondu. Objem investície sa bude pohybovať od jedného až do 8 miliónov eur.

Fond fondov sa zameria na rozvíjajúce sa investičné tímy s možnosťou podpory úplne nových tímov aj zavedených správcov fondov. "Je to osobitne dobrá príležitosť pre tímy, ktoré začínajú,“ povedal zástupca Európskeho investičného fondu (EIF) Michal Košina. Prvou investíciou bol Espira Fund I v januári tohto roka. Ide o pražský private equity fond s cieľovým objemom 30 miliónov eur zameraný primárne na rastové investície v Česku a na Slovensku. Zameriava sa v prvom rade na podporu firiem s rodovo vyváženým manažmentom.