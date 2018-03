OECD: Svetová ekonomika na tom bude najlepšie od roku 2011

Svetová ekonomika by mala tento rok zaznamenať najvýraznejší rast za posledných sedem rokov.

Očakáva to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), podľa ktorej by ku zrýchleniu rastu na takmer 4 % malo prispieť zotavenie v medzinárodnom obchode a investíciách. Organizácia však zároveň varovala, že pozitívne vyhliadky by mohlo ohroziť rozpútanie obchodnej vojny.

OECD zlepšila odhad tohtoročného, ako aj budúcoročného rastu svetovej ekonomiky na 3,9 %. V prípade, že sa nová prognóza potvrdí, bude to znamenať najvyššie tempo rastu globálnej ekonomiky od roku 2011. Pôvodne organizácia počítala pre tento rok s rastom na úrovni 3,7 % a pre rok 2019 s rastom o 3,6 %.

Upozornila však, že svetová ekonomika je veľmi citlivá na prípadné obchodné konflikty, ktoré hrozia po tom, ako americký prezident Donald Trump rozhodol o uvalení vysokých dovozných ciel na oceľ a hliník. „Toto by jednoznačne mohlo zotavovanie (ekonomiky) ohroziť. Dúfame, že k tomu nedôjde,“ povedal pre agentúru Reuters hlavný ekonóm OECD Alvaro Pereira.

Čo sa týka jednotlivých štátov, OECD odhaduje, že americká ekonomika vzrastie tento rok o 2,9 %. Na budúci rok sa tempo rastu mierne spomalí na 2,8 %.

Výraznejší rast ekonomík Francúzska a Nemecka by mal podporiť tohtoročný celkový rast ekonomiky eurozóny. Ten OECD odhaduje na úrovni 2,3 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom o 2,1 %. Na budúci rok organizácia očakáva, že ekonomika eurozóny vzrastie o 2,1 % oproti pôvodnému odhadu na úrovni 1,9 %.

Čo sa týka samotného Nemecka, OECD predpokladá rast hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2018 na úrovni 2,4 %. V budúcom roku by sa tempo rastu malo mierne spomaliť na 2,2 %. V obidvoch prípadoch však nové prognózy predstavujú zlepšenie, keď pôvodne OECD predpokladala rast na úrovni 2,3 %, respektíve 1,9 %.

OECD zároveň dodala, že reformy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v daňovej a sociálnej oblasti a na pracovnom trhu by mali zmenšiť priepasť medzi rastom nemeckej a francúzskej ekonomiky. OECD predpokladá, že práve vďaka reformám by ekonomika Francúzska mohla tento rok vzrásť o 2,2 %, čo by znamenalo najvyššie tempo rastu za 11 rokov. V pôvodnej prognóze organizácia počítala s rastom na úrovni 1,8 %.

Vyššie tempo rastu stanovila OECD Francúzsku aj na budúci rok. Zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze očakávala rast na úrovni 1,7 %, teraz počíta s rastom o 1,9 %.

Na druhej strane, Británia bude podľa OECD za ostatnými krajinami v raste zaostávať. Tento rok organizácia očakáva rast britského hospodárstva na úrovni 1,3 %, čo je však mierne zlepšenie oproti odhadu z novembra, keď OECD počítala s rastom britskej ekonomiky o 1,2 %. V roku 2019, keď je naplánovaný odchod Británie z Európskej únie, sa rast jej ekonomiky podľa OECD ešte spomalí, a to na 1,1 %.