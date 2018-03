Poslanci vzali na vedomie, že ľudia chcú strop veku odchodu do penzie

Parlament prerokoval a vzal na vedomie občiansku petíciu, aby ľudia mohli odísť skôr do dôchodku. Občania v petícii zároveň žiadajú vytvorenie podmienok pre skorší odchod do dôchodku napríklad pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce.

Na to, aby sa parlament mohol zaoberať podnetom občanov, bolo potrebné vyzbierať aspoň 100 000 podpisov. Petíciu do snemovne odovzdalo OZ KOVO. „Ľudia nevedia, kedy pôjdu do dôchodku, preto chceme zastropovať vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. Bol by to jeden z najnižších stropov v rámci Európy, ale zároveň chceme aj zavedenie preddôchodku,“ priblížil zámer petície ešte vo februári tohto roka predseda odborárov Emil Machyna.

Cieľom petície je zmena súčasného dôchodkového systému, a to hlavne snaha zastaviť predlžovanie veku odchodu do penzie a vytvorenie možnosti pre skorší odchod do dôchodku bez krátenia jeho výšky. Zväz navrhuje umožniť skorší odchod do dôchodku aj pri náročnejších pracovných pozíciách, napríklad pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce s bezprostredným ohrozením zdravia či vo viaczmennej prevádzke tak, aby im skorší odchod do dôchodku nespôsobil krátenie dôchodkovej dávky.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) v parlamente vyhlásil, že je pripravený hľadať riešenie a „diskutovať, ako požadované veci zabezpečiť“. „Minimálne moja pozícia ako ministra a strany Smer-SD je taká, že sa zastropovaním veku odchodu do dôchodku treba zaoberať,“ prisľúbil Richter. Zároveň je však presvedčený, že zastropovanie veku odchodu do dôchodku musí vyjsť z analýzy. Podporuje tiež návrhy, aby sa umožnil skorší odchod do penzie ženám.