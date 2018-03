Briti môžu platiť do rozpočtu EÚ ešte 50 rokov

Británia by mohla platiť do pokladnice Európskej únie (EÚ) ďalších takmer 50 rokov, hoci do brexitu zostáva zhruba rok. Vyplýva to z nezávislých prognóz vypracovaných pre vládu v Londýne.

Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) v dokumente, ktorý uverejnil v utorok, odhaduje účet Británie za „rozvod“ s EÚ na 37,1 miliardy libier (41,85 miliardy eur). Väčšinu z tejto sumy by mal Londýn zaplatiť v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, v rámci krátkodobých rozpočtových záväzkov voči EÚ, ktoré sľúbil ešte pred referendom o brexite. Platby však budú pokračovať až do roku 2064. Ide o dlhodobé záväzky, akými sú napríklad dôchodky, ktoré Británii vznikli v súvislosti s jej 45-ročným členstvom v bloku.

Tieto záväzky sa stanú splatné počas veľmi dlhého obdobia. Takže je tu „jasná neistota“, pokiaľ ide o to, ako a kedy sa táto alebo budúce vlády rozhodnú uhradiť odhadované pohľadávky, povedal OBR.

Vlani v decembri dosiahli britská vláda a EÚ určitý pokrok v otázkach týkajúcich sa brexitu, vrátane práv občanov, hranice medzi Írskom a Severným Írskom a účtom za rozvod. Rokovania sa teraz rozšírili o budúce vzťahy, najmä o obchod.

Britský minister financií Philip Hammond v utorok pri aktualizácii rozpočtu povedal veľmi málo o vplyve brexitu na ekonomiku. Vyhlásil len, že dúfa, že sa dosiahne pokrok na budúci týždeň na stretnutí lídrov EÚ v Bruseli.

Británia chce, aby jej zostávajúcich 27 krajín EÚ garantovalo prechodné obdobie po brexite, ktoré by podľa Bruselu malo trvať do konca roka 2020. Počas prechodu by Británia zostala na jednotnom trhu a v colnej únii, aj keď už nebude môcť ovplyvňovať politiku bloku.

Hlavným bodom aktualizácie rozpočtu však bolo spresnenie prognózy pre britskú ekonomiku, a to mierne nahor. Tá by podľa OBR mala tento rok vzrásť o 1,5 %, namiesto pôvodne odhadovaných 1,4 %. No aj to je výrazne pod dlhodobým priemerom a najslabšie tempo rastu spomedzi skupiny siedmich najvyspelejších štátov sveta.

Britská ekonomika výrazne spomalila od referenda o brexite v júni 2016. Podniky totiž zabrzdili investície a spotrebitelia v dôsledku rastúcej inflácie znižujú svoje výdavky. Brexit predstavuje najväčší mrak nad ostrovnou ekonomikou, pretože EÚ je jej najväčším exportným trhom.

Hammond sa snažil upriamiť pozornosť na zlepšenie stavu verejných financií. Povedal, že vidí „svetlo na konci tunela“, keďže verejný dlh by mal kulminovať vo finančnom roku 2018/19 na úrovni 86,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).