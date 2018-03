Analytik Tomčiak: Výkyvy ekonomiky možno zvládnuť

Čo neistá politická situácia znamená pre slovenskú ekonomiku?

Slovensko má celkom vysoký rating, čo je dobrá správa predovšetkým pre zahraničných investorov, ktorí ratingové hodnotenie sledujú omnoho viac ako domáce slovenské subjekty. Upozornenia na riziká na domácej politickej scéne je možné sledovať prakticky vo všetkých menších ekonomikách.

Kde sú riziká pre Slovensko?

Predčasné voľby by zneistili investorov, pretože by sa do parlamentu mohli dostať strany, ktoré by významne zmenili súčasné ekonomické nastavenie. Zahraniční investori sú už na Ficovu vládu zvyknutí. Aj keď nie je dokonalá, je predikovateľná. V prípadnej novej vláde by predikovateľnosť bola horšia.

Čo ak by v takejto situácii vypukla vo svete hospodárska kríza?

Slovenská ekonomika je závislá od exportu do západnej Európy. Ak by sa do Nemecka či Francúzska dostavila recesia, naša ekonomika by silno utrpela. Aj preto je nutné, aby vláda pracovala spolu s podnikateľmi a spotrebiteľmi na tom, aby sa viac posilnil náš domáci trh. Takisto je dôležité vyhľadávanie nových exportných trhov. Tento rok sa však žiadna kríza neočakáva. Miera nezamestnanosti na Slovensku by mala naďalej klesať a, naopak, budú rásť reálne mzdy. Vo veľmi dobrej kondícii by slovenská ekonomika mohla ostať minimálne do roku 2019.

Aký dosah to môže mať na deficit rozpočtu?

S vyrovnaným rozpočtom sa počíta v roku 2020, v dôsledku súčasnej krízy sa dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu môže posunúť do roku 2021 či 2022. Súčasná vláda sa bude snažiť o získanie popularity medzi voličmi pomocou zvýšených výdavkov. Otázkou je však výber daní. Ak slovenské firmy zaznamenajú vyššie príjmy zo zahraničia oproti predpokladom, tak by sa obavy z neskoršieho dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu mohli rozplynúť.

Čo sa dá čakať v úverovej oblasti?

Zvyšovanie sadzieb bude zatiaľ len obmedzené, keďže rozhodujúca je politika ECB. Tá plánuje zvyšovať úrokové sadzby až v roku 2019. Dostupnosť úverov by sa však mohla zhoršiť v dôsledku reštriktívnych opatrení Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá sa obáva vytvorenia bubliny na realitnom trhu. V posledných rokoch sa zadlženie domácností rýchlo zvyšuje, čo je mierne negatívny signál. NBS chce na situáciu aktívne reagovať v rámci dostupných nástrojov.