Rozpaky žralokov z čínskeho draka

Čínsky kapitál sa možno do Česka a na Slovensko vo veľkom nenaleje. Je totiž otázne, či sa dlho pripravovaný vstup čínskej spoločnosti CEFC (China Energy Company Limited) do J&T Finance Group, ktorá má viaceré aktivity práve na Slovensku a v Česku, vôbec uskutoční. Dôvodom je jednak údajné vyšetrovanie predsedu predstavenstva čínskej firmy Jie Ťien-Minga a tiež otázniky, že Číňania na tom možno nie sú ekonomicky tak dobre, ako prezentujú. Agentúra ČTK odvolávajúc sa na agentúru Reuters uviedla, že vyšlo najavo, že Číňania si požičiavali za príliš vysoký úrok, čo malo svedčiť o tom, že nedisponujú dostatočnou hotovosťou.

Príchod čínskeho draka do akciovej štruktúry finančných žralokov z J&T je neistý. Za polovičný podiel mala CEFC zaplatiť 980 miliónov eur. „Prekazenie plánov je pravdepodobné. Už koncom minulého roku nastala pomerne významná situácia. ČNB nedovolila vstup CEFC do banky pre netransparentný pôvod kapitálu. To je veľmi silný signál. Bolo by prekvapením, ak by akcie J&T nakoniec kúpila,“ myslí si analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

J&T vyhlásila, že čaká na vysvetlenie. „Skupina J&T Finance Group SE v uplynulom týždni požiadala hlavných predstaviteľov čínskej skupiny CEFC o jasné oficiálne stanovisko k informáciám, ktoré boli v posledných týždňoch publikované v domácich aj zahraničných médiách,“ uviedla pre Pravdu PR manažérka spoločnosti Monika Veselá. Pokiaľ CEFC uspokojivo nevyvráti správy o zásadných ekonomických problémoch skupiny a jasne nevysvetlí dôvody údajného stíhania jej vrcholového predstaviteľa, je podľa Veselej dokončenie dlho pripravovanej transakcie vstupu J&T Finance Group neprijateľné.

Riaditeľ komunikácie CEFC Group (Europe) Company Pavel Bednář je v komentovaní aktuálneho vývoja zdržanlivý. „Informáciami o Jie Ťien-Mingovi nedisponujeme. Špekulácie nebudeme komentovať,“ povedal pre Pravdu. Na otázku, či si materská spoločnosť musela naozaj požičiavať peniaze až za 36-percentný ročný úrok, reagoval: „Tieto informácie nemáme.“

Dodal, že CEFC k 1. marcu posilnila svoj kapitál celkom o 13,5 miliardy českých korún. Navýšenie vlastného kapitálu firmy je podľa neho signálom, že „spoločnosť je stabilným a kredibilným partnerom“. Dodal, že samotný server South China Morning Post, ktorý informácie z anonymných zdrojov priniesol ako prvý, minulý týždeň uviedol, že „zatiaľ čo predchádzajúce správy uvádzali, že bol zadržaný kvôli výsluchu, podľa ich zdroja nie je vyšetrovaný“.

Informáciu, že februárové zatknutie Jie Ťien-Minga potvrdili podnikatelia a štátni úradníci, ktorí si podrobnosti zisťovali priamo v Číne, priniesla agentúra ČTK, odvolávajúc sa na český server Neovlivni.cz. Agentúra zároveň uviedla, že firma ani čínske úrady doteraz zatknutie nepotvrdili.

Informácie o Jie Ťien-Mingovi sú nejasné a objavili sa aj pochybnosti o tom, kde sa vlastne v posledných dňoch nachádza. Šéf CEFC je poradcom prezidenta Miloša Zemana. Jeho kancelária s reakciou na udalosti zatiaľ váha, až kým nebudú k dispozícii jednoznačné informácie.

J&T žiada vysvetlenie

Podľa vyjadrenia viceprezidentky CEFC Group (Europe) Company Marcely Hrdej je spoločnosť v posledných dňoch „pod vplyvom špekulatívnej mediálnej kampane“. Hrdá zdôraznila, že CEFC je samostatná entita a projekty, ktoré prevádzkuje v siedmich krajinách, fungujú nezávisle od materskej spoločnosti.

Zároveň odmietla dohady o tom, že by ich spoločnosti – SK Slavia Praha, Eden Arena a ďalšie – zápasili s finančnými problémami. Hrdá je slovenská manažérka, ktorá sa ako bývalá šéfka Slovenskej pošty v roku 2012 nie práve najšťastnejšie zviditeľnila vďaka škandalóznemu zlatému padáku. Neskôr však tvrdila, že dostala „oveľa nižšiu sumu“, než o akej sa písalo.

Podľa analytika Cyrrusu Lukáša Kovandu by reputačná ujma pre CEFC mohla byť značná a nedokáže si predstaviť, že by negatívne nepoznamenala akúkoľvek dcérsku spoločnosť. Iveta Sedláková, ktorá prednáša na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomické predmety, tiež hovorí, že medzi jedno zo základných podnikateľských rizík patrí poškodenie goodwill spoločnosti.

"Dobré meno spoločnosti nie je záležitosťou niekoľkých rýchlych kozmetických krokov, buduje sa dlho. Dôležité však je aj nastavenie stakeholderov, ktorí práve v kritických okamihoch dokážu zasiahnuté spoločnosti podržať a nepriaznivý stav dokonca zmeniť,“ uviedla Sedláková. Napriek tomu nepredpokladá, že by sa napokon v dôsledku podozrení týkajúcich sa Jie Ťien-Minga očakávaný vstup čínskej spoločnosti do J&T neuskutočnil. „Dôležitá v najbližších dňoch bude reakcia ďalších členov spoločnosti CEFC Group na vzniknutú situáciu,“ povedala.

Vplyv Číňanov na región

Ak Číňania podozrenia nevyvrátia a celá transakcia s J&T padne, náš trh to podľa Tomčiaka významnejšie neovplyvní. „Je to však nepríjemná správa pre akcionárov J&T, ktorí predpokladali, že kapitál z predaja použijú na investície do iných zaujímavých projektov," vraví. Od zakladateľov J&T sa dá očakávať, že budú hľadať iného strategického partnera.

„Číňania slovenskému finančnému trhu nerozumejú, takže prevádzku banky nechávajú na manažéroch. Čínskym investorom ide predovšetkým o to, nakúpiť do portfólia silné európske spoločnosti, medzi ktoré J&T určite patrí. Nákup akcií banky by bol odrazový mostík k ďalším nákupom nielen v strednej Európe, ale postupne aj v západnej Európe. Stredná a južná Európa je pre investorov z Ázie akási vstupná brána do celej Európy,“ vraví Tomčiak.

„Medializované informácie sú určite závažné, predovšetkým informácie o tom, že si CEFC musela požičiavať peniaze za ročný úrok 36 percent, čo je veľmi silný signál,“ narážal na informáciu agentúry Reuters. „CEFC stojí zjavne na slabých finančných nohách. Je však nutné upozorniť na to, že nie je zlé portfólio firiem, ktoré CEFC drží. Problémom je nejasné financovanie celej skupiny. Tlak iných čínskych podnikateľov na zlikvidovanie skupiny a rozpredaj majetku je určite silný, pretože by sa mohli dostať k veľmi kvalitným aktívam,“ uzavrel analytik.

Podľa čínskeho časopisu Caixin celková výška nesplatených úverov spoločnosti CEFC dosahuje viac ako 60 miliárd jüanov (7,76 miliardy eur). Viac ako polovicu z toho dlhuje čínskej rozvojovej banke, ktorá je podľa nemenovaných zdrojov najväčším zdrojom financovania spoločnosti. Hovorkyňa J&T Monika Veselá však uviedla, že J&T Finance Group neeviduje žiadne splatné záväzky ani záväzky po splatnosti za skupinou CEFC Group (Europe) Company.

„Diskusie médií, že náš majetok nestačí na dlhy, sú absurdné. U skupiny J&T máme pôžičku zhruba 400 miliónov eur, ale tiež vklad 350 miliónov eur vo finančnom majetku,“ napísal na twitteri podpredseda predstavenstva európskej CEFC Group Company Jaroslav Tvrdík. Vylúčil, že by skupina pôžičku nesplatila. Odmietol tiež špekulácie, že skupina predáva Slaviu či iné aktíva v Česku. Na sociálnej sieti uviedol: „Dlhy hradíme včas, nemáme žiadne po splatnosti. J&T FG súhlasilo s predĺžením zmluvy o 50-percentnom vstupe do 30. 9. 2018.“

Na Slovensku sa CEFC neúspešne zaujímala o vstup do Slovenských elektrární. Číňania zvažovali aj výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Čínsky He Steel Group zase zvažuje vstup do košických oceliarní. Slovenské železnice sa tiež majú stať súčasťou obnovenej Hodvábnej cesty dopravy čínskych tovarov vlakmi do Európy.