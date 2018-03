Volkswagen začne s nábormi Srbov a Ukrajincov

Najväčšia súkromná fabrika na Slovensku začne popri Slovákoch prijímať do pracovného pomeru aj Srbov a Ukrajincov.

Len v tomto roku Volkswagen Slovakia prijme päťsto nových zamestnancov, z ktorých pár desiatok bude aj z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie. Pre historicky najnižšiu nezamestnanosť má totiž bratislavská automobilka problémy s najímaním Slovákov aj pri nástupných platoch od 1 050 do 1 250 eur v hrubom.

V bratislavskej automobilke budú spolu so Slovákmi pracovať aj Ukrajinci a Srbi. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

„V roku 2018 chceme medzi nami privítať vyše 500 nových spolupracovníkov,“ povedal Eric Reuting, člen predstavenstva Volkswagenu Slovakia pre personálnu oblasť. Fabrika bude hľadať Slovákov. „Pár desiatok ľudí bude aj zo Srbska a z Ukrajiny,“ dodal Reuting. Pre ľudí z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie je práca na Slovensku finančne čoraz atraktívnejšia. V mnohých fabrikách sa preto existujúci zamestnanci obávajú, že masívny príchod cudzincov povedie k znižovaniu platov alebo minimálne spomalí v súčasnosti čoraz rýchlejšie zvyšovanie miezd.

Cudzincov bude najviac päť percent

„U nás sú ľudia zvyknutí spolupracovať s cudzincami a nikto nepociťuje žiadne obavy zo Srbov alebo z Ukrajincov. Niektorí z nich sú totiž tiež členmi odborov a my nedopustíme, aby cudzinci pracovali za nižšie mzdy ako Slováci,“ povedal šéf odborov vo Volkswagene Slovakia Zoroslav Smolinský. V najväčšej súkromnej fabrike na Slovensku aktuálne pracuje 13 700 ľudí, ktorých priemerný plat je 1 854 eur v hrubom. To je takmer dvojnásobok priemerného platu zamestnanca pracujúceho v slovenskej ekonomike, a to v priemernej mzde automobilky nie sú započítané vysoké odmeny vrcholového manažmentu.

„S vedením automobilky sme sa zároveň dohodli, že cudzinci budú predstavovať maximálne 5 percent všetkých zamestnancov Volkswagenu Slovakia,“ dodal Smolinský. V takom prípade môže v bratislavskej automobilke pracovať maximálne 685 Srbov a Ukrajincov.

V Bratislavskom kraji je aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 3,02 percenta. V okolí hlavného mesta Slovenska môže z úradov práce do zamestnania nastúpiť 10¤621 ľudí. Počet nezamestnaných ľudí ani zďaleka nedokáže pokryť požiadavky firiem, ktoré sa v Bratislavskom kraji pomocou úradov práce pokúšajú obsadiť 18¤623 voľných pozícií. Na jedného nezamestnaného tak aktuálne pripadajú takmer dve voľné pracovné miesta.

„Nájsť ľudí je dnes naozaj veľmi náročné. V praxi sa nám napríklad osvedčil program: Priveď svojho priateľa,“ povedal Milan Petruš, vedúci oddelenia personálneho servisu vo Volkswagene Slovakia. V tomto roku automobilka hľadá ľudí na tieto pracovné pozície: výrobný pracovník pre montáž, karosáreň, lakovňu, automechanik, autoelektrikár, autoklampiar a autolakovník. Pre čoraz akútnejší nedostatok pracovnej sily automobilka len minulý rok investovala do vzdelávania zamestnancov 10,3 milióna eur. Každý nový zamestnanec po dvojdňovom úvodnom programe strávi desať dní v tréningovom centre a ďalšie dva týždne je zaškoľovaný priamo vo výrobe. „Novým zamestnancom vyplatíme aj nástupný bonus v sume 500 eur,“ dodal Petruš.

Volkswagen Slovakia nových ľudí prijíma v súvislosti s nábehom výroby nových SUV automobilov Audi Q8, Porsche Cayenne a nového modelu Volkswagen Touareg. Pre slovenský závod je úspechom získanie kompletnej výroby Porsche Cayenne. Ešte minulý rok sa totiž v Bratislave vyrábali len karosérie a automobil sa kompletizoval v nemeckom Lipsku. Pár rokov dozadu totiž nemecký koncern Volkswagen preniesol výrobu Porsche Boxster priamo do Fínska a výsledkom bol 40-percentný pokles predaja v Spojených štátoch amerických. Podobné obavy panovali aj pri presune kompletnej výroby priamo na Slovensko a nakoniec vyhrala dôvera v kvalitu bratislavskej fabriky.

Nočné príplatky stúpnu aj vo Volkswagene

Nemeckému automobilovému koncernu sa darí napriek falšovaniu údajov o objeme automobilmi vypúšťaných emisií. Napriek afére známej pod názvom dieselgate dokázal Volkswagen minulý rok zdvojnásobiť svoj zisk, ktorý skončil na úrovni 13,8 miliardy eur. Z tohto dôvodu podľa informácií agentúry Reuters vzrástla koncoročná odmena nemeckých zamestnancov z 2¤905 eur na 4¤100 eur. Pri slovenských zamestnancoch zatiaľ nie je známa výška odmeny za hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2017. Za rok 2016 to bolo 1¤560 eur.

Minulý rok v bratislavskom závode Volkswagenu Slovakia tiež po prvý raz v histórií prišlo k ostrému štrajku. Jedným z jeho výsledkom je, že ľuďom hneď v úvode roka vzrástli mzdy o 4,7 percenta a v novembri tohto roka znova stúpnu o 4,1 percenta. Od mája zas mzdy smerom nahor potlačia aj príplatky za prácu v noci, cez víkend a na štátny sviatok. V platnej kolektívnej zmluve totiž nie sú žiadne príplatky za prácu v noci a zamestnancom sú vyplácané aktuálne len bonusy za absolvovanie nepretržitej zmeny. „Aj u nás stúpnu mzdy pre zavedenie príplatkov za prácu v noci,“ uviedol Smolinský. Príplatok za odpracovanú 8-hodinovú nočnú zmenu stúpne už od mája tohto roku zo súčasných 4,42 eura na 6,62 eura v hrubom.

Automobilka je tiež spokojná s tým, ako dlho v nej ľudia ostávajú pracovať. „Približne 40 percent našich pracovníkov je zamestnaných vo Volkswagene Slovakia viac ako 10 rokov,“ uzavrel Reuting.