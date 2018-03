Z top 20 investícií v Európe väčšina smerovala do Ruska

Počet tzv. megaobchodov v regióne Európy v roku 2017 mierne klesol, iba päť z dvadsiatich najväčších investícií malo hodnotu viac ako jednu miliardu eur. Najviac týchto investícií smerovalo do Ruska. Poukázala na to právnická spoločnosť CMS v správe za rok 2017.

Päť z dvadsiatich top obchodov malo vlani hodnotu viac ako miliardu eur a iba jeden z nich nad dve miliardy eur. V roku 2016 pritom z dvadsiatich najväčších obchodov predstavovali všetky okrem jedného hodnotu viac ako jednu miliardu eur a až osem z nich malo hodnotu nad dve miliardy eur.

Medzi top dvadsať obchodov v Európe zaradila CMS napríklad získanie podielu poľského koncernu PKN Orlen v spoločnosti Unipetrol v Českej republike, predaj OMV Petrol Ofisi v Turecku skupine Vitol či prevzatie podielu spoločnosťou CEFC China Energy v ruskom Rosnefti. Viac ako polovica z dvadsiatich najväčších obchodov v regióne Európy pritom mierilo do Ruska, a to v rozličných sektoroch od banského priemyslu, realít, telekomunikácií až po IT.

Vlády jednotlivých štátov naďalej podľa CMS podporujú aj greenfield investície, teda investície na tzv. zelenej lúke, pre vytváranie pracovných miest v krajine. Takouto je napríklad automobilka Jaguar Land Rover pri Nitre s hodnotou 1,4 miliardy eur, ktorá môže so sebou priniesť aj súvisiacich dodávateľov a logistické firmy, uvádza v správe spoločnosť CMS.