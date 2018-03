Slovensko sa chystá zdaniť digitálne služby ako Uber či Airbnb

Daň majú odvádzať priamo zahraničné digitálne platformy tak, že si na Slovensku zaregistrujú stálu prevádzkareň pre účely dane z príjmov a príjmy stálej prevádzkarne zdania prostredníctvom daňového priznania. Informovala o tom Slovenská komora daňových poradcov (SKDP), ktorá je členom Konzultačnej rady zvolanej finančnou správou.

Podľa oznámenia finančnej správy by mali zahraničné digitálne platformy zaregistrovať stálu prevádzkareň v SR do konca februára 2018. Ministerstvo financií trvá na tom, že tak mali urobiť bez ohľadu na to, či sú zo štátov, s ktorými Slovenská republika má alebo nemá zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. SKDP s takýmto výkladom zákona nesúhlasí.

„Podľa SKDP je však takýto výklad v rozpore so zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorým dochádza k porušeniu zásady, že medzinárodná zmluva má prednosť pred zákonom. Podobnú situáciu už riešil aj Súdny dvor EÚ pri spore medzi Nemeckom a Rakúskom. Súd skonštatoval, že definície pojmov v národnej legislatíve nie sú rozhodujúce pre interpretáciu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,“ priblížila v stanovisku pre médiá Miriam Galandová z komory.

Uplatňovaním novej legislatívy o zdaňovaní digitálnych platforiem sa Slovenská republika podľa SKDP vystavuje hrozbe súdnych sporov. Nejasná legislatíva však spôsobuje problémy aj slovenským podnikateľom, ktorí využívajú služby internetových sprostredkovateľov. V prípade, ak si zahraničná digitálna platforma nezaregistruje na Slovensku stálu prevádzkareň pre účely dane z príjmov, povinnosť zraziť a odviesť zrážkovú daň z platieb za sprostredkovanie sa automaticky prenáša na slovenského podnikateľa. Navyše, za nedodržanie tejto povinnosti tu existuje riziko uloženia sankcie.

„Z tohto dôvodu SKDP navrhuje, aby stále prevádzkarne zahraničných digitálnych platforiem boli registrované spätne k 1. januáru 2018, a to aj v prípade, ak budú registrované z úradnej moci. Takýto postup pomôže slovenským podnikateľom zbaviť sa povinnosti zrážať daň z platieb za sprostredkovanie,“ priblížila Galandová.

Na základe informácií, ktoré komore poskytla finančná správa, doteraz požiadala o registráciu stálej prevádzkarne len jedna spoločnosť z Českej republiky, pričom takáto povinnosť sa má týkať minimálne 15 subjektov. Z tohto dôvodu finančná správa začína s výkonom miestnych zisťovaní a registrovaním stálych prevádzkarní z úradnej moci.

V najbližšom čase by malo byť známe metodické usmernenie zo strany Ministerstva financií SR, ktoré má dať stanovisko k sporným bodom.