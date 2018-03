Trump kladie EÚ veľa podmienok, ak chce mať únia výnimku z ciel

Spojené štáty podľa nemeckého magazínu tiež požadujú, aby EÚ podnikla opatrenia proti čínskej oceli predávanej za dumpingové ceny a spolupracovala v mnohých ďalších obchodných záležitostiach.

Američania chcú tiež záruky, že Európa bude posilňovať svoje vojenské kapacity. Podmienky predstavil americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer na stretnutí s eurokomisárkou pre obchod Ceciliou Malmströmová v Bruseli, píše Der Spiegel.

Zdroj agentúry Reuters z Európskej komisie vo štvrtok uviedol, že Malmströmová sa budúci týždeň stretne s americkým ministrom obchodu Wilburom Rossom a pokúsi sa nezhody okolo ciel vyriešiť. Nemecká televízia ARD v piatok informovala, že kancelárka Angela Merkelová vyšle ministra hospodárstva do Spojených štátov, aby sa pokúsil donútiť americkú vládu prehodnotiť plány na zavedenie ciel na oceľ a hliník.

Minister Peter Altmaier v nedeľu odcestuje do Washingtonu, čo hovorca ministra potvrdil. Žiadne bližšie podrobnosti k tomu, s kým sa tam stretne, ale neposkytol. Merkelová je presvedčená, že clá porušujú princípy Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Americký prezident Donald Trump minulý štvrtok podpísal dekrét o zavedení 25-percentného cla na dovoz ocele a desaťpercentného cla na dovoz hliníka do USA. Clá majú nadobudnúť účinnosť 15 dní po podpise dekrétu. Z nových ciel boli od začiatku vyňaté Kanada a Mexiko, o získanie výnimky sa teraz usiluje aj Európska únia.

Trump začiatkom tohto týždňa uviedol, že minister Ross bude rokovať so zástupcami Európskej únie o odstraňovaní ciel a ďalších obchodných bariér uplatňovaných na dovoz tovaru z USA. Cez víkend podľa agentúry AP zopakoval svoj názor, že Európska únia Spojené štáty ekonomicky zneužíva.

„Ak (EÚ) odstráni svoje odporné bariéry a clá na dovážané americké produkty, odstránime tie svoje aj my,“ napísal Trump minulú sobotu na twitteri. V nedeľu potom znova pohrozil zvýšením ciel na dovoz automobilov z EÚ.

Európska komisia v piatok tiež vyzvala zástupcov priemyslu, aby sa vyjadrili k zoznamu amerických produktov, na ktoré chce EÚ uvaliť clo, ak Spojené štáty zavedú clá na dovoz ocele a hliníka z EÚ. Komisia chce zaviesť clo 25 percent na viacero amerických produktov.

Desaťstránkový dokument zahŕňa okrem iného obilie, ovocné džúsy, oblečenie, domáce spotrebiče, lode a motocykle, ale tiež napríklad kovové výrobky pre použitie v stavebníctve a priemysle.

Úradníci EÚ varovali, že ak sa nepodarí zabezpečiť výnimku pre oceľ a hliník z EÚ, oznámia WTO možné protiopatrenia do 23. mája, alebo do 60 dní od začiatku platnosti amerických ciel. Na niektoré produkty by mohlo byť clo zavedené do niekoľkých mesiacov. Na ďalšie produkty by mohli byť clá uvalené vtedy, keď WTO označí americké clá za nelegálne, alebo po troch rokoch.