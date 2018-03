Rekonštrukcia českej diaľnice D1 sa natiahne do roku 2021

Práce na rekonštrukcii diaľnice D1 medzi Prahou a Brnom sa pretiahnu do roku 2021.

„My už vieme, vďaka tým zdržaním pri súťažiach, že rok 2020 nestihneme,“ povedal český minister dopravy Dan Ťok. Uviedol, že začatie jednotlivých stavieb sa oneskoruje o pol roka až o rok kvôli tomu, že vydávanie stavebných povolení napadajú Deti Zeme. V súčte by obnova D1 mala stáť približne 19 miliárd korún (približne 760 miliónov eur).

Diaľnica sa podľa ministra opraviť musí. „Pretože keď ju nepostavíme znovu za prevádzky, tak po nej nebudeme jazdiť, pretože sa rozpadne,“ povedal.

Podľa generálneho riaditeľa českého Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) Jana Kroupy by celkové náklady na obnovenie tejto tepny medzi Prahou a Brnom mohli vyjsť na 19 miliárd korún oproti 22 miliardám predpokladaným pri začatí projektu. Ceny realít klesli v tendroch. „Tohtoročné investície do D1, ak by som nasčítal všetky tie úseky, ktoré sa budú robiť, sa pohybujú rádovo okolo 3,5 miliardy korún,“ povedal.