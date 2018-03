MOL a JSR otvorili v Maďarsku závod na výrobu syntetického kaučuku

„Rozšírili sme svoj petrochemický hodnotový reťazec o jeden z najinovatív­nejších produktov sveta. Pred nami je ešte veľký kus práce, ale sme na dobrej ceste, aby sme dosiahli náš strategický cieľ a stali sa do roku 2030 vedúcou chemickou spoločnosťou v strednej a východnej Európe,“ povedal predseda predstavenstva skupiny MOL Zsolt Hernádi.

Skupina MOL a spoločnosť JSR sa v roku 2013 dohodli na vzniku nového podniku so spoločnou majetkovou účasťou. JSR vlastní 51 % a MOL 49 % akcií nového závodu. Výstavba závodu sa začala v roku 2015.

Jedným zo základných pilierov stratégie skupiny MOL do roku 2030 je rozšíriť petrochemický hodnotový reťazec spoločnosti a vyrábať produkty s vyššou hodnotou využívané v automobilovom priemysle, ale aj pri výrobe obalov, v stavebníctva a elektronike. Spoločnosť plánuje do konca nasledujúceho desaťročia investovať 4,5 miliardy amerických dolárov do projektov podporujúcich rast petrochemického a chemického odvetvia.

Skupina MOL so sídlom v Budapešti v Maďarsku je integrovaná medzinárodná spoločnosť, zameraná na ropu a plyn. Pôsobí vo viac ako 30 štátoch, jej medzinárodný tím tvorí 25 tisíc pracovníkov a vo svojom odvetví má vyše storočnú tradíciu. Prieskumné a ťažobné aktivity spoločnosti MOL sa opierajú o vyše osemdesiatročné skúsenosti v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má skupina výrobné aktivity v ôsmich krajinách a ťažobné aktíva v trinástich krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Má tiež vlastnú sieť 2 000 čerpacích staníc v desiatich štátoch strednej a východnej Európy.