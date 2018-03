Šéf agroplatieb: Taliani nedostali nič navyše

Tvrdí to po preverovaní Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Sporné agrodotácie pre jedného z podnikateľov spomínal vo svojom poslednom článku zavraždený novinár Ján Kuciak.

„Akonáhle sú splnené podmienky – obrobená pôda, krížové plnenie, nahlasovanie zmien, evidencia zvierat a tak ďalej, my nemôžeme bloknúť platbu. To by sme sa dostali do sporu s Európskou komisiou,“ hovorí generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch. Priame platby sú totiž nárokovateľné pre každého farmára, ostatné podpory sú schválené po splnení presne stanovených podmienok z Bruselu. Systém farmárskych dotácií nerieši to, či má žiadateľ spory s inými farmármi, alebo je trestne stíhaný, či ho prešetruje polícia, hoci aj v inom štáte.

Slovensko bude podpory vysvetľovať

Spomínaní Taliani od roku 2004 cez svoje firmy dostali na priamych platbách a neprojektových opatreniach vyše 45 miliónov eur a ďalšie milióny získali cez rôzne farmárske podpory, štátnu pomoc a projektové žiadosti – spolu išlo takmer o 68 miliónov eur. Podľa Kožucha ide o štandard vzhľadom na obhospodarovanú plochu. Taliani pritom nepatria podľa neho medzi desiatku najväčších poberateľov podpôr na Slovensku. Celkovo poberá poľnohospodárske eurofondy 19-tisíc žiadateľov. Vlani za jeden rok rozdelila PPA 658 miliónov eur.

Slovensko bude podpory vysvetľovať. V pondelok osemčlenná skupina poslancov Európskeho parlamentu z politickej skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia podľa TASR informovala, že písomne vyzvala Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) na vyšetrenie údajných podvodov a zlého hospodárenia s eurofondmi v rámci poľnohospodárskych dotácií na Slovensku.

Peniaze pre farmárov podliehajú kontrole. V sporných prípadoch, keď sa zistili nedostatky – teda nesedela plocha či pôda bola neobrobená, PPA peniaze stopla. To sa napokon stalo v niekoľkých prípadoch aj talianskym firmám. Išlo o neobrábané či nenájdené plochy pri kontrole. Podľa Kožucha však išlo o štandardné spory ako pri iných farmároch.

Platobná agentúra pritom pri vyhodnocovaní žiadostí neskúma, či je voči farme, či jej majiteľom vedené nejaké trestné konanie. Rozhodujúci je výpis z registra trestov. Ak teda nie je žiadateľ právoplatne odsúdený, má podľa bruselských pravidiel nárok peniaze dostať. Jeden z podnikateľov čelí aktuálne vyšetrovaniu pre pašovanie drog v hodnote 30 miliónov eur, no odsúdený zatiaľ nebol. Momentálne čaká vo väzbe na vydanie do Talianska. Spájaný je aj s praním peňazí pre taliansku mafiu 'Ndranghetu.

„Akonáhle budú odsúdení, padá im všetko. A my uplatníme nezrovnalosť a peniaze sa im musia bloknúť,“ hovorí Kožuch.

V prípade porušenia podmienok – kam okrem odsúdenia patrí napríklad aj nečinnosť či nákup niečoho iného, ako bolo odklepnuté v žiadosti o podporu, PPA môže od zmluvy odstúpiť, dodatkovať ju či znížiť sumu. Kým však firma plní podmienky, zostáva v procese. "Keď podajú žiadosť k 15. máju, budeme ich zase procesovať,“ hovorí Kožuch.

Podľa kontrolórov NKÚ chýbali jasné pravidlá

Sprehľadniť podpory by mohlo priebežné zverejňovanie platieb. Reálne to však podľa Kožucha bude najskôr v budúcom roku. Získanú podporu musia farmári zaviesť aj do účtovníctva ako mimoriadny výnos.

Vyplácaním európskych peňazí pre farmárov sa zaoberal aj najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý našiel viacero vážnych pochybení v rokoch 2015 až 2016. Rezortu pôdohospodárstva vtedy šéfoval Ľubomír Jahnátek, ktorý je momentálne šéfom regulačného úradu.

Podľa kontrolórov NKÚ chýbali jasné pravidlá, projekty boli hodnotené len slovne, hodnotitelia boli vybratí bez ohľadu na vzdelanie a v poslednej chvíli. Hodnotiteľom malo chýbať aj školenie a ich hodnotenia vyzerali podobne. V programe rozvoja vidieka, do ktorého projekty patrili, bolo Slovensku pridelených 1,2 miliardy eur. Podľa Kožucha ľudia, čo vtedy v PPA pracovali, tam už nie sú. Zmenil aj postup podpisovania zmlúv – vedenie ich podpisuje až na koniec, keď sa uskutočnia všetky kontroly. Predtým išli už podpísané zmluvy k samotným žiadateľom.

Situáciu na Slovensku komplikuje aj rozdrobená držba pôdy, vysvetľuje hovorca ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Machalík. „V priemere na jeden poľnohospodársky pozemok pripadajú 12 spoluvlastníci,“ hovorí. Jeden vlastník má priemerne podiely na 22 parcelách, dodáva. Aj kvôli tomuto vznikajú problematické nájomné zmluvy či situácie, keď na jeden pozemok žiadajú podporu dvaja vlastníci.

„V systéme zachytíme po prvej kontrole okolo tisíc sporných žiadostí,“ hovorí riaditeľka sekcie priamych podpôr Mária Zemaníková. Väčšina sa vysvetlí po prvej výzve. Sporných zostáva okolo 2¤500 hektárov z celkových nahlásených 1,85 milióna hektárov, dodáva.

V takomto prípade agentúra od roku 2013 nestanoví platbu na spornú plochu. Po vyriešení je možné túto sumu doplatiť do troch rokov. Pred rokom 2013 bola po zistení chyby pozastavená celá plocha – a teda farmár nedostal priame platby ani inú podporu.

Informácie o vyplatených dotáciách pre firmy Talianov sa dostali von minulý týždeň v piatok, po tom, čo ministerstvo pôdohospodárstva ukončilo embargo, ktoré vyhlásilo spolu s PPA. „Zrušili sme to, akonáhle sme dostali informáciu od orgánov činných v trestnom konaní, že už tam toto riziko ohrozenia vyšetrovania nehrozí,“ povedal Machalík. Informácie o zisteniach vyšetrovania však ministerstvo podľa neho nemá. Embargo na tieto informácie vydal rezort pôdohospodárstva a PPA, keď začali byť súčinné s orgánmi činnými v trestnom konaní, vysvetlil Machalík. „Na základe toho vznikalo riziko, že by mohlo byť ovplyvnené alebo ohrozené vyšetrovanie,“ povedal.