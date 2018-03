Facebook čelí škandálu s ochranou údajov ľudí

Generálna prokurátorka amerického štátu Massachusetts Maura Healeyová v tejto súvislosti uviedla, že začali vyšetrovanie. Healeyová na Twitteri napísala, že obyvatelia Massachusetts si od Facebooku a spoločnosti Cambridge Analytica „zaslúžia odpovede“. Facebook ešte v piatok uviedol, že na základe zistení o porušení pravidiel o ochrane osobných údajov so spoločnosťou Cambridge Analytica prerušil spoluprácu.

Zuckerberg bude vysvetľovať

EÚ označila možné porušenie ochrany dát v prípade Facebooku za hrozné. „Nechceme toto v EÚ a podnikneme všetky možné právne kroky vrátane prísnejších pravidiel na ochranu dát a silnejšieho presadzovania nariadení v rámci všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,“ povedala pre Financial Times eurokomisárka Věra Jourová. Tá sa chystá do USA, kde bude žiadať Facebook o vysvetlenie. Na oboch stranách Atlantiku tak čakajú na reakciu šéfa Facebooku Marka Zuckerberga.

Pre firmu Cambridge Analytica a jej materskú spoločnosť Strategic Communication Laboratories to znamená, že nemôžu na Facebooku nakupovať inzeráty a tiež spravovať stránky, ktoré patria klientom. Spomínané noviny citovali výpovede bývalých zamestnancov, spolupracovníkov a tiež čerpali informácie z dokumentov. Podľa nich šlo o jeden z najväčších útokov na súkromie užívateľov v dejinách Facebooku.

Denník Observer informoval, že Cambridge Analytica na začiatku roka 2014 bez povolenia využila údaje užívateľov tejto sociálnej siete pri vývoji sofvéru, ktorým mala predpovedať preferencie a ovplyvniť voličov.

Zásahy po celom svete

Britská stanica Channel 4 zverejnila záznam, kde o celom mechanizme hovoria šéf Cambridge Analytica Alexander Nix a jeho spolupracovník Mark Turnbull. Nix tiež reportérovi, ktorý sa vydával za zákazníka, rozprával o možnosti vydierať politikov s pomocou prostitútok.

Spoločnosť Cambridge Analytica vo vyhlásení obvinenia z podplácania, provokácií a iných nekalostí odmietla. „Bežne vedieme rozhovory s možnými klientmi, aby sme odhalili akékoľvek neetické a nelegálne zámery,“ povedal hovorca firmy. Spoločnosť tiež trvá na tom, že nepoužíva žiadne nepravdivé materiály.



Na snímke spolupracovník šéfa Cambridge Analytica Mark Turnbull.

Nix na záznamoch vytvorených skrytou kamerou povedal, že ich materská spoločnosť Strategic Communication Laboratories pracovala na viac ako 200 voľbách vrátane Česka, Nigéria, Kene, Indie alebo Argentíny. Turnbull k tomu vysvetlil, že ich pracovníci pôsobia skryto a nikým nepozorovaní.

V súvislosti s istou východoeurópskou krajinou hovoril o práve skončenom a veľmi úspešnom projekte. „Nikto ani netušil, že tam boli. Proste sa len nechali unášať. Prišli ako duchovia, urobili prácu a vyparili sa,“ vysvetlil Turnbull.

Na zázname z decembra 2017 potom Turnbull povedal, že firma vloží dáta na riečiska internetu a potom len sleduje, ako sa šíri. „Musí sa to stať tak, aby si nikto nemyslel, že je to propaganda,“ povedal. „Vo chvíli, keď si poviete, že je to propaganda, nasleduje otázka, kto to vypustil. Takže musíme byť veľmi rafinovaní,“ dodal.

O práci v utajení hovoril aj Nix. „V skutočnosti máme mnoho klientov, ktorí nechcú, aby sa náš vzájomný vzťah dostal na verejnosť,“ uviedol s tým, že spoločnosť je zvyknutá pracovať v tieni a za použitia rozličných nástrojov. Reportérovi, ktorý sa vydával za možného klienta zaujímajúceho sa o spôsob, ako presadiť na Srí Lanke istých kandidátov, Nix ponúkol možnosť využitia prostitútok. Povedal, že jednou zo služieb, ktoré môže Cambridge Analytica poskytnúť, je „poslať nejaké dievčatá do kandidátovho domu“. Dodal, že veľmi pekné sú Ukrajinky.

Nix k očerňovacej taktike ďalej vyhlásil, že napríklad výmenou za pozemky poskytnú kandidátovi veľkú sumu peňazí, aby mohol zaplatiť svoju kampaň. „Všetko si nahráme. Nášmu chlapíkovi potom rozmažeme tvár a dáme to na internet,“ dodal.