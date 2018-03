Každá siedma firma z EÚ v Británii už začala s presunmi na kontinent

Zhruba každá siedma firma v Británii, ktorá pochádza z niektorej z krajín Európskej únie (EÚ), už presunula časť prevádzky z Britských ostrovov. Dôvodom sú obavy z narušenia ich činnosti po brexite. Ukázal to nový prieskum inštitútu Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).