Najmenej nezamestnaných, najviac voľných miest

Ako v utorok oznámilo Ústredie práce, miera evidovanej nezamestnanosti, ktorá vypovedá o stave osôb okamžite schopných zamestnať sa, klesla vo februári už na úroveň 5,72 percenta, čím padol ďalší slovenský rekord. A prvýkrát od roku 1993 prelomila minulý mesiac hranicu siedmich percent miera celkovej nezamestnanosti, ktorá zohľadňuje aj osoby momentálne práceneschopné, vykonávajúce absolventskú prax a pod.

„Pokles celkovej miery nezamestnanosti pod sedem percent sme na Slovensku ešte nikdy nemali,“ vyzdvihol pozitívny vývoj štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Oproti tohtoročnému januáru z úradov práce odišlo ďalších 4 631 ľudí, vrátane stoviek z problémových kategórií. „Veľmi sa nám osvedčuje motivácia dlhodobo nezamestnaných prijímať prácu aj s nižšími nástupnými platmi,“ zdôraznil Ondruš. Pripomenul, že od roku 2015, keď vláda zaviedla takzvaný osobitný príspevok na kompenzáciu straty sociálnych dávok v prípadoch, ak sa ich poberateľ zamestná, sa týmto spôsobom podarilo zapojiť do práce 41,5-tisíca ľudí, ktorí predtým nepracovali už najmenej rok. Vďaka príspevku, na ktorom štát od roku 2015 vyplatil takmer 32 miliónov eur, sa im podľa štátneho tajomníka zdvihol čistý príjem o 150 až 200 eur.

Nezamestnanosť vo februári 2018 Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 5,72 %, medzimesačne v porovnaní s januárom 2018 (5,88 %), poklesla o 0,16 percen­tuálneho bodu (p. b.) a medziročne v porovnaní s februárom 2017 (8,39 %) sa znížila o 2,67 p. b. Počet uchádzačov okamžite schopných nastúpiť do práce dosiahol 158 444 osôb, medzimesačne poklesol o 4 631 (2,84 %), medziročne sa znížil o 70 221 osôb (30,71 %). Celková miera nezamestnanosti (vrátane ľudí na PN či v rekvalifikácii) dosiahla 6,97 %, oproti januáru 2018 (7,12 %) poklesla o 0,15 p. b, oproti februáru 2017 (9,80 %) sa znížila o 2,83 p. b. Stav celkového počtu uchádzačov o prácu dosiahol 193 321 osôb, medzimesačne poklesol o 3 947 osôb (2,00 %), medziročne sa znížil o 73 898 osôb (27,65 %). Vo všetkých ôsmich krajoch zaznamenali pokles miery evidovanej nezamestnanosti, najvýraznejší (o 0,21 p. b.) bol v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, najvyššiu mieru mal Prešovský kraj (9,54 %), nad slovenským priemerom (5,72 %) bol aj Banskobystrický (8,12 %) a Košický kraj (9,31 %). Nezamestnanosť klesla v 75 okresoch, v štyroch bol mierny nárast, najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (18,18 %), najnižšiu dosiahol okres Trnava (2,01 %). Ku koncu mesiaca úrady práce evidovali 78 388 voľných pracovných miest, medzimesačne ich počet vzrástol o 3 425, najviac ich bolo v Bratislavskom (18 468), najmenej v Banskobystrickom kraji (4 759). Zdroj: ÚPSVaR

Podľa Ondruša sa dobre vyvíja aj štatistika nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl. „V oboch týchto skupinách sa aj naďalej zlepšujú výsledky,“ tvrdí. Ako dodal, v júni minulého roka bolo v evidencii úradov práce necelých 8,4-tisíca absolventov vysokoškolákov, kým teraz na konci februára ich bolo len necelých 1 500. Počet nezamestnaných stredoškolákov sa v rovnakom období znížil zo zhruba 7-tisíc na 4-tisíc.

Generálny riaditeľ Ústredia práce Marián Valentovič však vzápätí vyčíslil, že na úradoch aj po februári zostalo vyše 158-tisíc nezamestnaných, schopných ihneď začať pracovať. A celkový počet uchádzačov o prácu bol ku koncu mesiaca nad úrovňou 193-tisíc osôb.

Na druhej strane, pokračoval Valentovič, oproti januáru pribudlo ďalších 3,5-tisíca voľných pracovných miest a aktuálne ich je neobsadených už okolo 78-tisíc. Napriek stále vysokému počtu nezamestnaných chýbajú na pracovnom trhu najmä operátori a montéri strojov a zariadení (je pre nich pripravených vyše 33-tisíc miest), kvalifikovaní robotníci a remeselníci (viac ako 17-tisíc miest) či pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (takmer 9-tisíc miest).

Na tento paradox pravidelne upozorňujú analytici. „Aj počet neobsadených voľných pracovných pozícií sa posunul na nové historické maximum,“ pripomína Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank. Ako dodáva, v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je ich už takmer dvakrát viac. Pritom, uvádza odborník, iba tri percentá voľných pozícií si vyžadujú vysokoškolský titul, na zvyšok stačí stredné, v tretine prípadov dokonca základné alebo vôbec žiadne vzdelanie.

Ako ukazujú štatistiky, na jedno voľné pracovné miesto v súčasnosti v priemere pripadajú dvaja domáci nezamestnaní, ktorí by ho teoreticky mohli ihneď obsadiť. Podľa Koršňáka, keby sa to podarilo, miera nezamestnanosti by mohla pokoriť hranicu nie šiestich, ale troch percent.

Analytik poukazuje aj na skutočnosť, že v porovnaní s jarou a letom minulého roka možno už aktuálne pozorovať spomalenie dynamiky poklesu nezamestnanosti. „Dôvod treba opäť hľadať najmä na strate ponuky pracovnej sily,“ zdôrazňuje. Tomu, aby sa podarilo stlačiť nezamestnanosť na omnoho silnejšie historické minimá, bránia podľa neho stále tie isté faktory – zlá štruktúra nezamestnaných, regionálne rozdiely, koncentrácia voľných miest na západe krajiny a podobne.

Rastúca ekonomika by podľa analytika mala byť schopná generovať nové pracovné miesta aj v nasledujúcich mesiacoch a ďalej tak znižovať nezamestnanosť na nové historické minimá. Predovšetkým západný región bude však podľa neho stále viac nútený pomáhať si zamestnávaním cudzincov. „Ich počet sa po tradičnej zimnej pauze začal vo februári opäť zvyšovať a prvýkrát v histórii tesne presiahol 50-tisíc, čo je približne 2,1 percenta všetkých zamestnaných na Slovensku. Medziročne počet cudzincov narástol približne o tretinu (34,5 percenta),“ uzavrel Koršňák.