Amazon predbehol v trhovej hodnote Alphabet (Google)

Akcie Amazonu spevnili o 2,69 percenta na 1586,51 dolára, trhová kapitalizácia firmy tak dosiahla 768 miliárd USD. Akcie Alphabetu, naopak, klesli o 0,39 percenta na 1095,8 USD a trhová hodnota firmy predstavovala 762 miliárd USD, napísala agentúra Reuters.

Posilnenie akcií Amazonu je odrazom dôvery analytikov vo vytrvalú expanzii firmy do oblasti počítačovej technológie cloud, obchodov s potravinami a ďalších nových aktivít. Naopak, v prípade Alphabetu sa analytici obávajú možných regulačných opatrení po nedávnom odhalení, že poradenská firma politikov nečestne získala osobné dáta 50 miliónov používateľov Facebooku. Alphabet a Facebook dominujú trhu s internetovou reklamou a už skôr čelili kritike politikov kvôli tomu, ako zaobchádzajú s dátami svojich používateľov.

Za posledný rok do pondelka akcie Amazonu stúpli o 81 percent. Rast akcií podporilo prudké zvýšenie tržieb, pretože stále viac nákupov sa uskutočňuje cez internet, a presun počítačových operácií podnikov k technológii cloud, ktorá poskytuje firmám softvér a dáta zo vzdialených serverov a databáz. V tejto oblasti má popredné postavenie na trhu dcérska spoločnosť Amazon Web Services.

„Využívajú svoje hotovostné toky pre rozvoj nového podnikania,“ uviedol hlavný investičný stratég firmy Inverness Counsel Tim Ghriskey. „V určitom okamihu by mohli mať na dohľad Apple,“ upozornil. Apple je teraz najhodnotnejšou verejne obchodovanou firmou na svete s trhovou kapitalizáciou 884 miliárd dolárov.

Rast akcií v minulosti zvyčajne nie je spoľahlivou predpoveďou budúceho výkonu akcií a rast akcií Amazonu v posledných rokoch bol podľa väčšiny kritérií mimoriadny. Ak by si však akcie firmy udržali svoje rastové tempo zaznamenané v uplynulom roku, mohla by trhová kapitalizácia firmy koncom augusta byť jeden bilión dolárov. Akcie Applu by takúto hodnotu dosiahli o zhruba mesiac neskôr, ak by rástli rovnakým tempom ako za posledný rok.

Amazon vo februári zosadil z pozície tretej najväčšej firmy podľa trhovej kapitalizácie v USA softvérovú firmu Microsoft.

Akcie firmy Alphabet od začiatku roka stúpli o štyri percentá. Za posledný rok posilnili o 26 percent.