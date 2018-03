Rana pre čínsky vplyv v strednej Európe

Čínsky kapitál do J&T Finance Group vo veľkom nateraz nevstúpi. CEFC mala získať 50-percentný podiel v J&T a za akcie mala zaplatiť 980 miliónov eur. Česká národná banka však najprv nedovolila vstup CEFC do J&T kvôli podozreniam z netransparentného pôvodu kapitálu. Následne vyšli najavo podozrenia o tom, že prezidenta predstavenstva čínskej spoločnosti CEFC Jie Ťien-minga vyšetrujú a do CEFC Europe vstupuje ďalší akcionár, za ktorým je čínsky štát. Obe podozrenia sa napokon potvrdili.

Jedna z mála oficiálnych fotografií, ktorá zachytáva šéfa čínskej spoločnosti CEFC Jie Ťien-minga. Po správach o jeho vyšetrovaní prišli informácie o zastavení vstupu CEFC do J&T. Autor: SITA/AP

„Stiahnutie žiadosti o navýšenie podielu zo strany CEFC v Českej národnej banke je logickým krokom vyplývajúcim zo súčasnej situácie. CEFC je minoritným akcionárom, rokovania o ďalšom postupe a spolupráci zatiaľ neprebehli," povedala pre Pravdu PR manažérka spoločnosti J&T BANKA Monika Veselá. Dodala, že situácia podľa nej nijako neohrozuje stabilitu alebo chod skupiny. „Viac v tejto chvíli nebudeme komentovať,“ uzavrela.

CEFC, siedmy najväčší koncern v Číne Čínska spoločnosť CEFC China Energy Company Limited bola založená v roku 2002. Pôsobí predovšetkým v energetike, vo financiách a v priemysle. Podľa vlastných údajov je najväčšou súkromnou spoločnosťou v Šanghaji a siedmou najväčšou privátnou firmou v Číne. Hodnota jej príjmov v minulom roku podľa agentúry Bloomberg predstavovala približne 40 miliárd dolárov. Po celom svete zamestnáva okolo 50¤000 ľudí. Svoje obchody uzatvárala aj v Rusku, v Kazachstane, Nemecku, v Čade alebo v Abú Zabí. Ako hlavné sídlo svojich európskych aktivít si firma vybrala Českú republiku, kde zamestnáva asi 4¤000 ľudí. CEFC Group (Europe) Company pôsobí v oblastiach financií, letectva a cestovného ruchu, v priemysle a vo výrobe, tiež v oblasti nehnuteľností a v športe. V Česku celkovo spravuje aktíva vo výške viac ako 1,5 miliardy eur.

Vyšetrovanie v Číne potvrdila Zemanova kancelária

Veselá minulý týždeň upozornila, že pokiaľ CEFC uspokojivo nevyvráti správy o zásadných ekonomických problémoch skupiny a jasne nevysvetlí dôvody údajného stíhania jej vrcholového predstaviteľa, je podľa nej dokončenie dlho pripravovanej transakcie vstupu J&T Finance Group neprijateľné.

Informácie o tom, že Ťien-minga vyšetrujú v Číne pre hospodársku kriminalitu, boli dlho len v rovine dohadov. Oficálne miesta v Číne ich odmietali komentovať, rovnako ako aj vedenie spoločnosti CEFC Group (Europe) Company v Prahe. Po dvoch týždňoch zahmlievania ich však napokon agentúre ČTK potvrdila kancelária prezidenta Miloša Zemana. Ťien-ming je totiž aj Zemanovým poradcom. Hradného kancelára Vratislava Mynářa predstavitelia Šanghaja informovali, že šéfa CEFC v Číne naozaj vyšetrovali pre podozrenia z porušenia zákona. Správy o problémoch materskej spoločnosti CEFC sa už dlhšie objavovali v čínskych aj vo viacerých svetových médiách.

CEFC China vraj vyšetrovaná nie je

Situáciu komentovala aj CEFC. „Považujeme za mimoriadne dôležité oficiálne potvrdenie informácie o tom, že samotná skupina CEFC China ako právnická osoba nie je predmetom vyšetrovania čínskych úradov,“ napísal teraz na stránke spoločnosti CEFC Group (Europe) Company jej hovorca Pavel Bednář. Čínska spoločnosť sa mala v Čechách podieľať na viacerých projektoch, tie by podľa Bednářa mali zostať novým vývojom situácie nedotknuté. Ide o česko-čínsku spoluprácu v rámci projektov One Belt One Road v Českej republike. Zástupcovia Hradu sa stretli aj s vedením spoločnosti CEFC China a to ich informovalo, že Ťien-ming odíde z akcionárskej štruktúry. Ako ďalej na stránke spoločnosti uviedol Bednář, deklarovaná bola aj „pokračujúca podpora nielen ziskovým projektom, ale aj rozvoj neziskových aktivít, ako sú Centrum tradičnej čínskej medicíny a SK Slavia Praha“.

Obe spoločnosti, teda CEFC aj J&T, patria k tým, s akciami ktorých sa neobchoduje na burze. „Pokiaľ ide o situáciu v J&T, banku to nijako neohrozí,“ povedal pre Pravdu analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Podľa Tomčiaka bola CEFC China Energy „vždy súkromne držaná spoločnosť, teda tzv. private company“. Vzniknutú situáciu ohľadom vstupu čínskeho kapitálu do skupiny európskeho žraloka analytik komentoval: „Skôr ide len o nepríjemnú informáciu pre súčasných akcionárov J&T Finance Group, ktorí už určite zvažovali nové projekty, do ktorých by získané prostriedky mohli umiestniť. Situácia v CEFC je momentálne veľmi zložitá a dá sa očakávať zastavenie expanzie skupiny v stredoeurópskom regióne. Pre tunajšie firmy, ktoré boli ochotné vyjednávať o predaji do čínskych rúk, to je nepriaznivá správa. Na potenciálneho kupca budú musieť čakať dlhšie. Z dlhodobého hľadiska sa však nič nemení. Čínske investičné spoločnosti budú expandovať do celého sveta a určite budú mať záujem o nákup zabehnutých stredoeurópskych podnikov,“ uzavrel analytik.

Podľa agentúry TASR významný podiel v európskej odnoži CEFC by mal získať nový významný akcionár. Malo by ísť o čínsku štátnu spoločnosť CITIC Group, ktorá v CEFC Europe získa podiel 49 percent. Hovorca CEFC Europe však túto informáciu nepotvrdil. „Meno nového akcionára teraz nebudeme uvádzať,“ povedal Bednář.

Čo bude s projektami na Slovensku?

CEFC pôvodne vo finančnej skupine J&T Finance Group držala 10-percentný podiel, v marci 2016 sa obidve strany dohodli, že získa polovicu. Práve za ňu mala zaplatiť 980 miliónov eur.

Veselá z J&T zároveň uviedla, že vstup Číňanov do spoločnosti a splatenie ich záväzkov voči J&T sú dve nesúvisiace veci. „Splatenie záväzkov nemá so vstupom do skupiny nič spoločné,“ povedala s tým, že detaily s ohľadom na bankové tajomstvo nemôže komentovať, ale o splatení záväzkov zo strany CEFC nepochybujú. Pochybnosti nedávno odmietala aj CEFC. „Diskusie médií, že náš majetok nestačí na dlhy, sú absurdné. U skupiny J&T máme pôžičku zhruba 400 miliónov eur, ale tiež vklad 350 miliónov eur vo finančnom majetku,“ napísal na twitteri nedávno podpredseda predstavenstva európskej CEFC Group Company Jaroslav Tvrdík.

Na Slovensku sa CEFC neúspešne zaujímala o vstup do Slovenských elektrární. Číňania zvažovali aj výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach čí výstavbu obrej vodnej elektrárne na rieke Ipeľ. Čínsky He Steel Group zase zvažuje vstup do košických oceliarní. Slovenské železnice sa tiež majú stať súčasťou obnovenej Hodvábnej cesty dopravy čínskych tovarov vlakmi do Európy. Rozvoj Hodvábnej cesty sa týka aj Česka.