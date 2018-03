Prechod na letný čas ovplyvní šesť vlakov Železničnej spoločnosti

V nedeľu 25. marca sa totiž v skorých ranných hodinách zmení zimný čas na letný. O druhej hodine stredoeurópskeho času sa tak ručičky na hodinkách posunú na tretiu hodinu letného času.

Zmena času zasiahne rýchlik Zemplín, ktorý o 21.54 h štartuje v Humennom a smeruje do Bratislavy. Zároveň sa dotkne aj rýchlika Zemplín, ktorý ide v opačnom smere a o 23.34 h vyráža z Bratislavy s príchodom do Humenného o 7.50 h. Obidva spoje prídu do cieľa zmeškané do 60 minút.

Súčasne úprava času zasiahne aj spoje EuroNight (EN) Slovakia. Vlak, ktorý vyráža z Humenného o 19.46 h a smeruje do Prahy, príde cez pohraničný priechod Čadca smerom do Česka zmeškaný do 60 minút. V opačnom smere tento vlak s odchodom z Prahy o 22.19 h príde z Česka do Košíc zmeškaný do 60 minút a do Humenného do 30 minút.

Podobne zmena času ovplyvní aj EN vlak Metropol. Spoj s odchodom z Budapešti o 20.25 h smerujúci do Prahy pôjde cez slovenské územie podľa cestovného poriadku, do Prahy však príde zmeškaný do 60 minút. V opačnom smere tento vlak s odchodom z Prahy o 23.57 h pôjde cez slovenské územie s približne 60-minútovým meškaním.

K zmene časov dochádza vždy dvakrát ročne, koncom marca sa hodiny posúvajú o hodinu dopredu a koncom októbra zasa o hodinu dozadu. Na Slovensku dochádza k pravidelnému každoročnému striedaniu časov od roku 1979.