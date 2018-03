NBS nechce podporovať hypotéky na byty na kšeft

Množstvo poskytnutých úverov na Slovensku stále rastie dvojciferným tempom, preto Národná banka Slovenska (NBS) navrhuje ďalšie obmedzenia, ako je napríklad úverový strop. Týmto opatrením chce zabrániť ľuďom, aby si brali hypotéky len pre nízke úroky aj na ďalšie nehnuteľnosti. V diskusnej relácii na Tablet.TV to povedal Maroš Ovčarik z Finančného Kompasu.

Suma všetkých úverov, povolených prečerpaní a dlhov na kreditných kartách môže byť maximálne osemnásobok ročného čistého príjmu. Je to veľký rozdiel oproti súčasnému stavu. V porovnaní s ním môže jednotlivým žiadateľom klesnúť suma možného úveru aj o tretinu. Regulátor chce, aby si ľudia časť peňazí, ktoré chcú použiť napríklad na obstaranie bývania, našetrili a nepoužívali len požičané peniaze na kúpu nehnuteľností, zdôraznil Ovčarik.

NBS pripúšťa v návrhu, že pätine prípadov môže od júla tohto roka udeliť výnimku zo stropu. Kvóta 20 % sa však do apríla 2019 zníži len na 5 %. Najviac to zasiahne mladých ľudí v krajských mestách, najmä v Bratislave. Ich príjem ešte nie je vysoký a nehnuteľnosti sú drahé. Môže sa to dotknúť skupiny ľudí, ktorá má zabezpečený úver nehnuteľnosťou, kde bývajú. Tí si nebudú môcť zaobstarať inú nehnuteľnosť na nájom. Limit im nedovolí siahnuť po ďalšom úvere, upozornil Ovčarik.

NBS vlani obmedzila poskytovanie úverov tým, že nad 80 % hodnoty nehnuteľnosti môžu byť len štyri z desiatich hypoték a žiadateľ musí mať rezervu vo výške 5 % po odpočítaní životného minima z jeho čistého príjmu. Podľa Ovčarika bolo vlaňajšie zmeny na trhu cítiť. No reálne na trhu môžeme hovoriť len o kozmetickom spomalení. Stále je rast úverov na úrovni dvojciferných čísel. Je to stále veľa, čo znepokojuje regulátora, preto doplnil ďalšie opatrenie, upozornil Ovčarik, podľa ktorého sú za zadlžovaním aj nízke úrokové sadzby. Za január klesla úroková sadzba na trhu na najnižšiu úroveň, aká tu kedy bola, na 1,6 %, dodal.

Na riziká, ktoré vyplývajú z rastu zadlženosti, opakovane upozorňujú aj medzinárodné inštitúcie vrátane Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu. Ratingová agentúra Standard & Poor's vo svojej správe z 26. januára 2018 upozornila, že môže zvážiť zhoršenie ratingu Slovenskej republiky v prípade, ak bude pokračovať rýchly rast retailových úverov, ktorý vytvára ekonomické nerovnováhy zhoršujúce finančnú stabilitu.