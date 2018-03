Dáni sa od Nemcov odhradia plotom. Boja sa prasačieho moru

Nákaza sa v poslednej dobe rozšírila aj u susedov Nemecka, napríklad medzi diviakmi v Česku či Poľsku. Kodaň sa obáva, že by prasací mor mohol ohroziť významný dánsky mäsový priemysel, informovala agentúra Reuters.

V Dánsku zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny prípad prasačieho moru, šírenie nákazy vo východnej Európe ale spôsobuje obavy v tejto krajine, ktorá ročne vyváža bravčové mäso za 5,5 miliardy dolárov, uviedla agentúra Reuters.

Africký mor ošípaných nie je pre človeka nebezpečný, ale diviaky a domáce ošípané zabíja. Vakcína proti vírusu nie je dostupná, jedinou ochranou je prevencia. Prvý prípad choroby v Česku potvrdili veterinári u dvoch divokých uhynutých zvierat nájdených vlani v júni na okraji Zlína, odvtedy bola choroba zistená u viac ako 190 uhynutých zvierat.

Dánska vláda uviedla, že keby nákaza v krajine prepukla, znamenalo by to na istú dobu pozastavenie exportu do krajín mimo Európskej únie. Blokovaný by bol aj vývoz do krajín Európskej únie, avšak len z oblastí postihnutých prasacím morom.

Podľa dánskej vlády africký mor ošípaných postihuje okrem Českej republiky a Poľska tiež Rumunsko, Estónsko, Litvu a Lotyšsko a v poslednej dobe sa choroba čoraz viac približuje k dánskym hraniciam. Slovensku sa prasačí mor zatiaľ vyhýba.