Z Košíc bude možné lietať do viacerých turistických destinácií

Austrian Airlines podľa neho opäť zvyšuje počet týždenných letov do Viedne z desať na 13.

„České Aerolinie ostávajú leteckou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje najvyšší počet letov do Košíc. Na palube českého národného prepravcu sa dá lietať z Košíc cez Prahu do množstva ďalších destinácií až 18-krát týždenne. Spojenie do Bratislavy je dostupné šesťkrát do týždňa,“ povedal Toth.

Pozitívom letného letového poriadku je podľa neho aj zvýšenie frekvencie na linke Košice Varšava. „Od júla 2018 Poľské Aerolínie LOT pridajú tri ďalšie lety k pôvodnému letovému poriadku. Celkovo bude LOT prevádzkovať z Košíc do Varšavy až 11 letov týždenne, a to prevažne prúdovými lietadlami typu Embraer,“ uviedol Toth.

Najväčší dopravca lietajúci na Slovensko, Turkish Airlines, bude naďalej spájať Košice so svojou sieťou viac než 300 destinácií prostredníctvom svojho domovského letiska v Istanbule, a to štyrikrát týždenne. „Tento letový poriadok umožňuje cestujúcim jednoducho a pohodlne ‚chytiť‘ vlnu odletov do Severnej Ameriky s rannými odletmi z Košíc a do Ázie a exotických destinácií v Indickom oceáne s večernými odletmi,“ doplnil Toth.

Spoločnosť Wizz Air navyšuje kapacitu svojich letov z Košíc na letisko Londýn Luton, ktoré bude prevádzkovať väčšími lietadlami typu Airbus A321 s kapacitou 230 miest, a to každý deň so začiatkom od 15. mája. Dovtedy bude táto linka prevádzkovaná lietadlami typu Airbus A320 s kapacitou 180 miest.

Podľa výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva letiska Košice Michaela Tmeja, celkovo je v rámci letného letového poriadku naplánovaných 46 letov týždenne do štyroch európskych ‚hubov‘ (uzlových letísk, pozn. TASR), konkrétne Varšavy, Prahy, Viedne a Istanbulu.

„Letný letový poriadok na košickom letisku aj v tomto roku ponúka široký výber letov do vyše 500 destinácií po celom svete na palubách našich dopravcov. Letisko Košice je jediným slovenským letiskom, ktoré ponúka takú bohatú konektivitu s celým svetom,“ povedal Tmej.

Ako dodal Toth, oproti zimnému letovému poriadku je v lete o šesť letov týždenne viac. Podľa aktuálne dostupných informácií budú s odletom z Košíc dostupné dovolenkové destinácie Antalya, Barcelona, Burgas, Ercan, Heraklion, Hurghada, Korfu, Lamezia Terme, Larnaca, Monastir, Palma de Mallorca, Olbia, Patras, Rijeka, Rodos, Thessaloniki, Tirana.